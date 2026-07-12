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Caso Pedro Sola: este es el delito por el que lo denunciaron y el castigo en caso de ser culpable

La asociación animalista Va por sus Derechos difundió un documento que, asegura, es la denuncia contra el conductor de “Ventaneando”

Julio 11, 2026 • 
Alejandro Flores
pedrito sola perritos denuncia.jpg

Pedro Sola

Instagram Ventaneando

El documento que circula en redes sociales y se presenta como la denuncia de hechos presentada en contra de Pedro Sola y Pati Chapoy está fechada el 10 de julio de 2026.

Tiene los sellos de “Recibido” y “Acuse” de la Oficina de la Fiscal General y en el renglón de “denunciante” aparece el Despacho Va por sus Derechos”.
Pedro Sola ha sido señalado en redes sociales por sus comentarios en el programa “Ventaneando” en los que dijo:

“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”.

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Aunque al día siguiente leyó una disculpa pública, la indignación entre animalistas independientes y organizados ha aumentado, llegando al punto de la mencionada denuncia de hechos.

¿Cuál es el castigo que aplicaría a Pedro Sola en caso de ser culpable?

El delito consignado en el documento es “Provocación pública a cometer un delito y apología de este”, que se tipifica en el Código Penal Federal.

Este artículo no se aplica específicamente al maltrato animal, sino que por ejemplo, también es el que se argumenta para impedir los narco corridos.
Respecto a las sanciones aplicables, el artículo 208 del Código Penal Federal dice:

“Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare”.

La sanción se hace más dura en caso de que esa apología efectivamente provoque la comisión de un delito.

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En ese caso, el artículo señala que al acusado se le aplicará la sanción que corresponde al cómplice de dicho delito.

“En caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.

Pedrito Sola
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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