Ninel Conde deberá pagar medio millón por mentir y romper las reglas de La Casa de los Famosos México

Tras asegurar que su salida de La casa de los famosos México fue “pactada”, está metida en tremendo problema con TelevisaUnivision; tendrá que pagar ¡medio millón de pesos!

Ninel Conde atraviesa un nuevo conflicto tras su paso por La casa de los famosos 2025. Según nos reveló una amiga cercana a la cantante, recientemente recibió una carta en la que se le exigen aclarar sus declaraciones sobre el reality. “Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen”, contó la fuente que conoció de primera mano la reacción de la actriz.

El problema comenzó cuando “Ninel declaró que su salida del programa estuvo pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar la casa lo cual es una mentira.

Ninel Conde se hizo famosa después de ganar un concurso de belleza en el Estado de México. (Instagram @ninelconde)

Y se encendieron los focos rojos cuando dijon que todo estaba arreglado desde un principio.

Otra amiga de la actriz aseguró que los reclamos fueron directos y contundentes: “Le pidieron que borre de inmediato todas las publicaciones y entrevistas donde dijo eso. Además, tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos lugares donde ventiló el tema. Y como si fuera poco, le advirtieron que deberá pagar más de medio millón de pesos como penalización”. La misma fuente agregó que, para empeorar la situación, también le congelaron los pagos pendientes hasta nuevo aviso.

NO PUEDE DEJAR LA CASA: Aunque ya no está dentro de la casa, Ninel sigue amarrada al proyecto.

“Le recalcaron que debe estar disponible para el tour de eliminados y cualquier aparición relacionada con el reality. Si no cumple, se considerará otro incumplimiento y tendrá todavía más problemas”, puntualizó una de sus confidentes.

FENÓMENO IMPARABLE

A pesar de dichos de Ninel La Casa de los Famosos en su tercera edición está rompiendo los récords en audiencia en TV, llamadas y conversación digital.

Además de su impacto en redes sociales, el programa se ha consolidado como una plataforma donde los artistas ponen a prueba su verdadera popularidad. Por eso cada declaración en torno al proyecto genera se convierte en tema de conversación. Por ello Ninel se encuentra en el ojo del huracán pues por evadir la decisión del público, se está metiendo en lío que le puede costar una fortuna y dejarla como mentirosa.