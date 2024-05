Actriz de “La Reina del Sur” que anunció embarazo a los 55 años, confiesa: “Nunca hubo bebé”

La actriz colombiana de “La reina del Sur”, Alina Lozano y su esposo Jim Velásquez, de 24, estaban felicidades y gritaron a los cuatro vientos que había cumplido su sueño de ser padres, pese a las complicaciones médicas y a las críticas de quienes han cuestionado su romance.

Fue en abril que anunciaron emocionados la noticia, sin embargo, un mes después, informaron a través de sus redes sociales que no hubo un embarazo. “Nunca hubo un bebé”, dijeron en un video que difundieron en redes sociales.

Alina, quien también actuó en la producción “Pedro el escamoso”, relató el duro momento junto con su esposo, quien no aguantó, y rompió en llanto.

“En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”.

Alina explicó que a veces ocurren “falsos positivos”, pero una vez que ella tuvo la prueba de embarazo positiva, decidió anunciar su “embarazo” y no esperar otros exámenes, para estar más seguros.

“Nos decía (el médico) que hay casos como en el mío donde no solamente es que estén los óvulos, la ovodonación, como se llama esto que son los óvulos de una mujer joven que se implantan en la receptora, que en este caso soy yo”, dijo en el video que sumó más de 1500 comentarios.

La también creadora de contenido aseguró que con esto cierra un ciclo y ya no intentará más buscar quedar embarazada. “El tratamiento es muy costoso y no tenemos dinero”, señaló.