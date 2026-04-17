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Mauricio Mancera pide ayuda tras recibir AMENAZAS DE MUERTE: “debes adquirir entierro en piedra”

El presentador de ‘Sale el Sol’ dio a conocer que le llegaron mensajes que lo tienen con mucho temor.

Abril 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Mancera.jpg

El conductor Mauricio Mancera destapó que ha recibido mensajes amenazantes.

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“Eres ya a corta edad un fósil, y debes adquirir entierro en piedra”.

Es el conductor del matutino ‘Sale el Sol’, Mauricio Mancera, quien dejó a todos en shock tras denunciar que es víctima de amenazas de muerte, por lo que no dudó en pedir ayuda de la policía.

“Buenas tardes @SSC_CDMX (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México) estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor”, escribió en el mensaje donde adjuntó un pantallazo de su bandeja de entrada, donde se lee:

“Mauricio Almadita Mancer:Es necesario que seas de nuestro emporio la innecesidad de tu ciclo vital, eres ya a corta edad un fósil, y debes adquirir entierro en piedra, ya suicídate, no nos sirves.El jefe,bang!JDT!“.

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Mauricio-Mancera-amenaza.jpg

Aunque el comunicador no dio más detalles de los correos amenazantes que recibió, dejó en el aire que no es la primera vez que ocurre.

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¿Quién es Mauricio?

Mauricio Mancera Reynoso nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1983, aunque vivió gran parte de su infancia y juventud en Veracruz.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón y se tituló en 2006. Habla inglés y francés.

Su carrera comenzó como conductor principal de ‘Momento Rojo’ en TV Azteca Veracruz para después ingresar al matutino ‘Chiflando y aplaudiendo’. Sin embargo, su catapulta a la fama llegó en ‘Venga la Alegría’, donde se consolidó como uno de los conductores más populares del programa.

En 2014, condujo ‘El Hormiguero MX’, versión mexicana del formato español.

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Después, se integró como conductor del programa ‘Hoy’ en Televisa, compartiendo créditos con Galilea Montijo y Raúl Araiza. Además, participó en la serie ‘Mi querida herencia’ y en realities como ‘MasterChef Celebrity’.

Finalmente, se integró a Imagen Televisión para conducir ‘Enamorándonos’ junto a Gaby Ramírez, y después ambos fueron colocados en el matutino ‘Sale el Sol’.

Mancera es conocido por su estilo directo y transparente, así como por su sentido del humor.

mauricio mancera Sale el Sol
 amenaza de muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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