Suscríbete
Famosos

Yeri Mua fue amenazada de muerte; reviven video donde dice que vidente le predijo que moriría joven

La ex de Aarón Mercury recibió ayuda de la gobernadora de Veracruz.

September 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
yeri-mua-amenazas.jpg

Yeri Mua

Instagram

En sus redes sociales, Yeri Mua confirmó que ha recibido amenazas de muerte, por lo que Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, (entidad de donde es originaria la cantante) ya le ofreció protección.

La ex de Aarón Mercury, actual participante de La Casa de los Famosos México, señaló a Víctor Ordóñez, apodado ‘Lonche’, y a los seguidores del creador de contenido, " por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona cercana de mí”.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

A Yeri Mua, a través de una manta que apareció en Tijuana, le advirtieron que no se presente este 14 de septiembre en la Feria Nacional.

Vidente le advirtió sobre muerte prematura

Ante el escándalo y las posibles consecuencias de las amenazas, Yeri Mua es blanco de rumores y especulaciones, que incluyeron la viralización de un video.

“Me la leyó y me dijo que iba a ser muy famosa, que iba a tener mucho éxito, que iba a lograr muchas cosas. Lo único que no me gustó que me dijera, fue que iba a morir joven”.

En la grabación del pasado, se ve a Yeri Mua contando que un día, una vidente le leyó la mano y le pronosticó una muerte prematura.

“Anteriormente ya había pasado por una lectura, pero en esta fue de niña. Cuando yo tenía como 14 años, fui a la casa de Hernán Cortés, allá en Veracruz, para tomar mis fotos de XV años. Y había una señora que se me quedaba viendo muy raro, y se me acercó y me dijo: ‘Oye, es que yo necesito leerte la mano’”.

“Me dijo que alguien me iba a arrebatar la vida o que algo malo me iban a hacer, pero que yo tratara de disfrutar todas las bendiciones de Dios”, recordó Yeri Mua.

“Tal vez no pase nada, porque las lecturas, a como me he dado cuenta, no son inamovibles, no son una sentencia. Puede que en ese curso de tiempo eso era lo que me aparecía, pero a lo mejor y ya no, ¿no? A lo mejor puedo esquivar esa curva de la vida”, dijo en ese momento.

Aún así, Yeri Mua no teme: “No le temo a la muerte, porque... me voy a ir bien contenta, porque he vivido mi vida, he honrado a mis padres... y he demostrado que soy una vieja llena de ovarios que no se deja”.

Yeri Mua amenaza de muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sasha-Sokol.jpg
Famosos
Sasha Sokol celebra cambios en la ley a favor de víctimas de abuso tras su denuncia vs. Luis de Llano
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Capetillo-Jr.jpg
Famosos
Abuelos de Lalo Capetillo Jr. reaccionan a su nueva canción: “Es horrorosa”
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sebastián-Ligarde-Nailea-Norvind.jpg
Famosos
Villanos de ‘Quinceañera’ se reencuentran tras 38 años
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Clark.jpg
Famosos
Mauricio Clark y la delicada reconstrucción de nariz a la que se sometió
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
john-milton-.jpg
Viral
Asaltaron al famoso hipnotista John Milton en carretera de Sinaloa: ¿Ya encontraron su camioneta?
Confirmó que no tiene heridas, pero fue encañonado.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito-noche-.jpg
Famosos
"¿Ven? Sí tienen correa": Público explota tras regaño de Cuarto Noche a Abelito por bromear con Facundo
Pero fans de Noche aseguran que Facundo quería hacer quedar mal a Abelito.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ceci_ponce-Mar.jpg
Famosos
Ceci Ponce destapa a Mar Contreras por mala experiencia en el teatro: “Es mil caras”
La actriz argentina recordó una mala experiencia que le hizo darse cuenta de la verdadera personalidad de Mar.
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Anahí-máscara.jpg
Famosos
Anahí regresa a ‘¿Quién es la máscara?’ y se destapan nuevos investigadores
La cantante confirmó su participación en el programa luego de casi un año de ausencia en las pantallas.
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez