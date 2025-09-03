Yeri Mua fue amenazada de muerte; reviven video donde dice que vidente le predijo que moriría joven

En sus redes sociales, Yeri Mua confirmó que ha recibido amenazas de muerte, por lo que Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, (entidad de donde es originaria la cantante) ya le ofreció protección.

La ex de Aarón Mercury, actual participante de La Casa de los Famosos México, señaló a Víctor Ordóñez, apodado ‘Lonche’, y a los seguidores del creador de contenido, " por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona cercana de mí”.

A Yeri Mua, a través de una manta que apareció en Tijuana, le advirtieron que no se presente este 14 de septiembre en la Feria Nacional.

Vengo a evidenciar como la narco cultura vino a invadir a los influencers, la comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes por q no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios o son?? Igual procederé legalmente🙏🏻🙂 pic.twitter.com/WWCUcEOize — tu bratz favorita (@yerimua) August 31, 2025

Vidente le advirtió sobre muerte prematura

Ante el escándalo y las posibles consecuencias de las amenazas, Yeri Mua es blanco de rumores y especulaciones, que incluyeron la viralización de un video.

“Me la leyó y me dijo que iba a ser muy famosa, que iba a tener mucho éxito, que iba a lograr muchas cosas. Lo único que no me gustó que me dijera, fue que iba a morir joven”.

En la grabación del pasado, se ve a Yeri Mua contando que un día, una vidente le leyó la mano y le pronosticó una muerte prematura.

“Anteriormente ya había pasado por una lectura, pero en esta fue de niña. Cuando yo tenía como 14 años, fui a la casa de Hernán Cortés, allá en Veracruz, para tomar mis fotos de XV años. Y había una señora que se me quedaba viendo muy raro, y se me acercó y me dijo: ‘Oye, es que yo necesito leerte la mano’”.

“Me dijo que alguien me iba a arrebatar la vida o que algo malo me iban a hacer, pero que yo tratara de disfrutar todas las bendiciones de Dios”, recordó Yeri Mua.

“Tal vez no pase nada, porque las lecturas, a como me he dado cuenta, no son inamovibles, no son una sentencia. Puede que en ese curso de tiempo eso era lo que me aparecía, pero a lo mejor y ya no, ¿no? A lo mejor puedo esquivar esa curva de la vida”, dijo en ese momento.

Aún así, Yeri Mua no teme: “No le temo a la muerte, porque... me voy a ir bien contenta, porque he vivido mi vida, he honrado a mis padres... y he demostrado que soy una vieja llena de ovarios que no se deja”.