Suscríbete
Famosos

Mariazel denuncia amenazas de muerte en redes sociales: “insultos y odio detrás de una pantalla”

La conductora de ‘Me Caigo de Risa’, lamentó que haya personas que usen las plataformas digitales con ese objetivo.

October 01, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mariazel.jpg

La conductora de ‘Me Caigo de Risa’ denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte.

Instagram

“Ojalá algún día las redes sólo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo”.

La conductora Mariazel denunció públicamente que ha vuelto a ser víctima de amenazas de muerte a través de redes sociales, y lamentablemente no es la primera vez.

La integrante de ‘Me Caigo de Risa’ hizo público que en junio del 2024 había estado recibiendo comentarios, principalmente a través de Facebook.

En aquel entonces explicó que, si bien la mayoría de los mensajes que recibe son de apoyo, de vez en cuando surgen usuarios que le envían frases con intenciones de intimidarla o incomodarla.

Mariazel detalló que, en uno de esos episodios, al intentar denunciar públicamente las amenazas, fue ella quien terminó castigada por la propia plataforma.

Su cuenta de Facebook fue suspendida por varios meses después de que compartía capturas de pantalla con los mensajes originales, lo que generó molestia entre sus seguidores, quienes consideraron injusto que la sanción recayera sobre la presentadora y no sobre los agresores.

Recientemente, la conductora de 43 años, relató haber recibido un “mensaje muy duro”, que no se trató de insultos sino de amenazas directas en sus publicaciones. Según lo compartido en sus historias, un usuario le advertía: “Pronto tu cabeza aparecerá dentro de una hielera”.

Por lo que escribió sobre la amenaza: “Ayer recibí este mensaje. Suena duro, ¿verdad? Pero más duro es lo que vivimos todos los días en redes sociales: amenazas, insultos y un odio que se esconde detrás de una pantalla. Ojalá algún día las redes sólo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo. Y mientras tanto, gracias infinitas a quienes eligen la bondad y me acompañan con cariño. Ustedes hacen la diferencia”, dijo Mariazel.

Para evitar que su cuenta fuera suspendida de nuevo, la conductora describió el post explicando la amenaza y después compartió en sus historias de Facebook captura del comentario original, donde se podía ver el nombre del usuario y la amenaza.

Los comentarios se llenaron de sus empáticos seguidores, quienes le sugirieron denunciar formalmente. Fue así como Mariazel reveló que lleva ocho meses en un proceso legal que comenzó con la amenaza de 2024, describiéndolo como “desgaste” y hasta complicado, pero la conductora aseveró que no quitará “el dedo del renglón.

A pesar de las agresiones y la impunidad que enfrenta en las redes sociales, Mariazel mantiene una postura firme en defensa de las víctimas de violencia digital.

En diferentes publicaciones ha expresado su compromiso con la denuncia y la sensibilización sobre estos temas, buscando generar conciencia entre sus seguidores y contribuir a la construcción de un entorno digital más seguro y respetuoso.

mariazel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Eduin-Caz.jpg
Famosos
Eduin Caz hospitalizado de emergencia tras conciertos con Grupo Firme, ¿cuál es su estado de salud?
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angela-micky-hair-.jpg
Famosos
Ángela Aguilar despide a Micky Hair tras asesinato del estilista en Polanco: “Vuela alto”
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aaron-mercury-aldron--.jpg
Famosos
Aarón Mercury reacciona a videos peligrosamente cerca con Aldo De Nigris: “Nuestra relación es real”
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
litzy-poncho-cadena-.jpg
Famosos
Litzy y Chef Poncho Cadena se casaban el 11 de octubre... ¿Por qué suspendieron la boda?
September 30, 2025
 · 
TVyNovelas
daniela-castro-cadenas-amargura.jpg
Telenovelas
Daniela Castro brilló en ‘Cadenas de amargura’ y ahora pide ser la ‘Tía Evangelina’ en nuevo remake
Más de tres décadas después, la actriz alza la mano para ser parte de la historia desde un nuevo personaje.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
pizarrazo-mi-rival-0.jpg
Telenovelas
“Mi Rival” inició grabaciones en la Hacienda La Ventilla en San Luis Potosí; ¿cuándo se estrena?
Es protagonizada por Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden.
September 30, 2025
 · 
TVyNovelas
Lupita-TikTok.jpg
Viral
Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual
La influencer dio a conocer que tiene planes de matrimonio con su pareja, esto una vez que salga de prisión.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
David-Villalpando.jpg
Famosos
David Villalpando, ‘El Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales: “Por si algún director me ve”
El actor compartió un casting para intentar reactivar su carrera artística.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez