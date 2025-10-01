Mariazel denuncia amenazas de muerte en redes sociales: “insultos y odio detrás de una pantalla”

“Ojalá algún día las redes sólo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo”.

La conductora Mariazel denunció públicamente que ha vuelto a ser víctima de amenazas de muerte a través de redes sociales, y lamentablemente no es la primera vez.

La integrante de ‘Me Caigo de Risa’ hizo público que en junio del 2024 había estado recibiendo comentarios, principalmente a través de Facebook.

En aquel entonces explicó que, si bien la mayoría de los mensajes que recibe son de apoyo, de vez en cuando surgen usuarios que le envían frases con intenciones de intimidarla o incomodarla.

Mariazel detalló que, en uno de esos episodios, al intentar denunciar públicamente las amenazas, fue ella quien terminó castigada por la propia plataforma.

Su cuenta de Facebook fue suspendida por varios meses después de que compartía capturas de pantalla con los mensajes originales, lo que generó molestia entre sus seguidores, quienes consideraron injusto que la sanción recayera sobre la presentadora y no sobre los agresores.

Recientemente, la conductora de 43 años, relató haber recibido un “mensaje muy duro”, que no se trató de insultos sino de amenazas directas en sus publicaciones. Según lo compartido en sus historias, un usuario le advertía: “Pronto tu cabeza aparecerá dentro de una hielera”.

Por lo que escribió sobre la amenaza: “Ayer recibí este mensaje. Suena duro, ¿verdad? Pero más duro es lo que vivimos todos los días en redes sociales: amenazas, insultos y un odio que se esconde detrás de una pantalla. Ojalá algún día las redes sólo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo. Y mientras tanto, gracias infinitas a quienes eligen la bondad y me acompañan con cariño. Ustedes hacen la diferencia”, dijo Mariazel.

Para evitar que su cuenta fuera suspendida de nuevo, la conductora describió el post explicando la amenaza y después compartió en sus historias de Facebook captura del comentario original, donde se podía ver el nombre del usuario y la amenaza.

Los comentarios se llenaron de sus empáticos seguidores, quienes le sugirieron denunciar formalmente. Fue así como Mariazel reveló que lleva ocho meses en un proceso legal que comenzó con la amenaza de 2024, describiéndolo como “desgaste” y hasta complicado, pero la conductora aseveró que no quitará “el dedo del renglón.

A pesar de las agresiones y la impunidad que enfrenta en las redes sociales, Mariazel mantiene una postura firme en defensa de las víctimas de violencia digital.

En diferentes publicaciones ha expresado su compromiso con la denuncia y la sensibilización sobre estos temas, buscando generar conciencia entre sus seguidores y contribuir a la construcción de un entorno digital más seguro y respetuoso.

