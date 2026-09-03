Mauricio Islas ya les contó a sus hijos del escándalo donde FUE ACUSADO de 4bus0 a la hija de ‘El Puma’

“Es un tema que sí se ha hablado, pero es un tema que ya no tengo nada que tocar. Es algo que está ahí hace muchísimos años, tiene más de 20 años”.

Fue en 2004, cuando José Luis Rodríguez ‘El Puma’ acusó al actor Mauricio Islas de haber abusado sexualmente de su hija Génesis, quien tenía 17 años. El protagonista de la obra ‘Amiga date cuenta’ aceptó en ese momento haber sostenido relaciones intimas con la joven actriz, sin embargo, manifestó que ocurrió con su consentimiento.

Como consecuencia de las acusaciones, Islas llegó a un acuerdo con la fiscalía estatal de Florida. Luego pidió disculpas a Génesis. Además, tuvo que cumplir con 100 horas de servicio comunitario y finalmente donó 5 mil dólares a una organización que ayuda a jóvenes que fueron víctimas de abuso sexual.

Recientemente a Mauricio le cuestionaron por el proceso legal que enfrentó hace más de dos décadas en Estados Unidos y sin profundizar en los detalles del caso manifestó que es un tema que ya ha hablado con sus hijos.

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“Es un tema que sí se ha hablado, pero es un tema que ya no tengo nada que tocar. Es algo que está ahí hace muchísimos años, tiene más de 20 años”, dijo inicialmente.

Aunque después compartió que nunca ocultó el episodio dentro de su familia. “Todo está platicado. Todo se ha hablado. Saben perfectamente todo y está muy claro”, afirmó.

Al tiempo, mencionó que con el paso del tiempo entendió que existen experiencias que pueden marcar distintos momentos de la vida y convertirse en oportunidades para aprender.

“Yo siempre he dicho que es una etapa de mi vida que me tocó aprender mucho acerca de ello y que gracias a Dios las cosas se acomodaron”.

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Islas comentó que actualmente se encuentra concentrado en otra etapa personal, marcada por su familia y el crecimiento de sus hijos.

“Yo tengo una familia que está feliz. Acabamos de cumplir 19 años con Paloma. Mis hijos están felices, están desarrollándose. Mi hija grande, ya voló. Tengo un niño feliz que está trabajando”, expresó.