Detienen a Luis de Llano por incumplir la sentencia condenatoria en caso por abuso contra Sasha Sökol

El productor Luis de Llano fue detenido este miércoles por no cumplir la sentencia en su contra por el caso de Sasha Sokol.

De Llano había declarado públicamente apenas hace unes que no estaba obligado a cumplir con la sentencia debido que tenia un amparo tramitado por ese mismo caso.

La sentencia, sin embargo, fue emitida por la Suprema Corte de Justicia, por lo que no existe amparo posible.

Luis de Llano fue declarado culpable por abuso y difamación cometidos en contra de Sasha cuando ella tenía 14 años y durante un lustro.

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En 2022, el productor confesó en un programa de Youtube con Yordi Rosado que había mantenido una “relación de novios” con Sasha.

La cantante decidió entonces denunciarlo públicamente por revictimizarla y llevarlo ante tribunales por los delitos de daño moral, violencia de género y abuso de poder.

Luego de agotar todas las instancias, Sasha recurrió a la Suprma Corte de Justicia, que revisó el caso y determinó en junio de 2025 que dejaba en firme la condena civil dictada en su contra, obligándolo a la disculpa pública, no volver a hablar del tema y un reparación del daño.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Detienen al productor de televisión Luis de Llano por incumplir la condena impuesta por el caso de Sasha Sokol.



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Sobre este último punto, Sasha ha explicado que el total del dinero que se otorgue, será donado a una institución que luche contra el abuso infantil.

La importancia del caso de Sasha radica también en que logró sentar jurisprudencia sobre este tipo de casos: en adelante, y gracias a la sentencia de la SCJN, los casos de abuso sexual no prescriben.

¿Cómo fue el arresto de Luis de Llano?

Una tarjeta informativa publicada por el periodista Mario López San Martín, narra que el arresto de Luis de Llano sucedió a las 18:13 horas de este 2 de septiembre.

“Fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en ejecución de dos órdenes emitidas por una Juez del Tribunal Superior de Justicia, ante la resistencia del condenado a cumplir con lo ordenado en una sentencia definitiva e inatacable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada una de estas resoluciones judiciales le imponen un arresto por 15 horas acumulables”.

Con información de la oficina legal de Sasha Sokol, la tarjeta expone los argumentos para el arresto en contra del productor.

“Las órdenes de arresto son medidas de apremio por dos incumplimientos distintos y por separado derivados de la sentencia de la SCJN: De Llano se ha negado a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol, y el condenado se ha negado, también, a publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de Sasha Sokol, al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad”.

De acuerdo con el equipo de abogados de Sasha, este arresto sucede luego de varias multas que le fueron impuestas al productor, además de varios requerimientos y exigencias que el mismo Luis de Llano ignoró.