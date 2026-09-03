Ángela Aguilar admite que SE EQUIVOCÓ en el pasado: “Me vieron en las etapas más estúpidas y arrogantes”

“Me vieron en todas las etapas: en las más estúpidas, en las más inconscientes, en las más arrogantes”.

Luego de un tiempo ausente del ojo público, reapareció Ángela Aguilar y en una charla donde se le observa cómoda, admitió ante Jomari Goyso que se equivoco en el pasado y que el público la ha visto en sus “etapas más estúpidas y arrogantes”.

La esposa de Christian Nodal hizo una inesperada reflexión sobre su pasado y reconoció que en años pasados llegó a decir cosas que hoy considera equivocadas.

“Desde muy temprana edad sentí una responsabilidad que muchas veces no pude cumplir y muchas veces, por niña, dije cosas equivocadas. Ahorita veo entrevistas y me da pena”, reveló.

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La hija de Pepe Aguilar indicó que al ver sus dichos del pasado pudo reconocer cómo ha sido crecer bajo los reflectores y equivocarse ante millones de personas.

“Lo que fue difícil para mí fue crecer con el público porque me vieron en todas las etapas: en las más estúpidas, en las más inconscientes, en las más arrogantes”. dijo.

Luego, enfatizó en las repercusiones que tiene equivocarse cuando todas las miradas están sobre ti: “Cuando estás creciendo te puedes equivocar, pero ahora equivócate enfrente de toda Latinoamérica y que no te lo dejen descansar jamás”, precisó.

Aunque Ángela habló de sus equivocaciones en algunas declaraciones, no especificó en cuáles, lo que provocó rápidas reacciones de usuarios en redes sociales. Las opiniones se dividieron y señalaron ciertos episodios de la vida de la intérprete y su familia, que han generado más polémicas.

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“Ninguna etapa es estúpida, sólo mostraste tu vida y eso se llama vivir sin prejuicios”, “Toda una entrevista asesorada, quiere limpiar su imagen culpando a su adolescencia”, “Solamente se está justificando” y “No olvidaremos todo el daño que hiciste” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en internet.