Sexta gala de nominación en La Casa de los Famosos México: ¿Quién se sumó a la placa con Ese Pérez?

Durante la sexta gala de nominación del miércoles 2 de septiembre de 2026, el azar se sumó a las estrategias de los habitantes de La Casa de los Famosos México.

Mediante una dinámica con plinko, los rostros de los habitantes caían a espacios que determinaban los puntos a sumarse en su nominación.

Cabe resaltar que por decisión del líder de la semana, Masad Altamami, el habitante nominado directamente fue Ese Pérez...

Así nominaron los habitantes:

Brianda nominó:

Cynthia - Menos 3 puntos

Flor - anulado porque cayó en el mismo sitio de Cynthia

Karina - Cero

Ernesto Laguardia nominó:

Flor - 2 puntos

Gema - Anulado porque cayó en el mismo sitio de Flor

Karina - Menos 2 puntos

Mariana Ochoa nominó:

Yahir - Menos 2 puntos

Gema - Más 4 puntos

Flor - Más 2 puntos

Memo Schutz

Flor - Cero puntos

Ernesto - Menos 4 puntos

Gema - Más 4 puntos

Masad nominó:

Cynthia - Menos 2 puntos

Gema - Anulado porque cayó en el mismo sitio de Cynthia

Karina - Más 4 puntos

Ese Pérez nominó:

Brianda - Menos 2 puntos

Cynthia - Más 3 puntos

Yahir - Más 2 puntos

Flor nominó:

Ernesto - Menos 4 puntos

Brianda - Más 2 puntos

Memo - Más 4 puntos

Gema nominó:

Cynthia - Más 1 punto

Brianda - Menos 3 puntos

Ernesto - Más 4 puntos

Yahir nominó:

Karina - Menos 2 puntos

Gema - Más 4 puntos

Flor - Menos 3 puntos

Karina nominó:

Memo - Cero puntos

Cynthia - Más 4 puntos

Ernesto - Menos 4 puntos

Cynthia nominó:

Flor - Más 3 puntos

Karina - Menos 2 puntos

Yahir - Más 1 punto

¿Quiénes quedaron nominados?

Galilea Montijo recordó que Masad y Mariana no estaban nominados, pero los nominados de la sexta semana, son:

Ese Pérez

Yahir

Gema

Cynthia

Flor

Memo