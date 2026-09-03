Sexta gala de nominación en La Casa de los Famosos México: ¿Quién se sumó a la placa con Ese Pérez?

Durante la sexta gala de nominación del miércoles 2 de septiembre de 2026, el azar se sumó a las estrategias de los habitantes de La Casa de los Famosos México.
Mediante una dinámica con plinko, los rostros de los habitantes caían a espacios que determinaban los puntos a sumarse en su nominación.
Cabe resaltar que por decisión del líder de la semana, Masad Altamami, el habitante nominado directamente fue Ese Pérez...
Así nominaron los habitantes:
Brianda nominó:
Cynthia - Menos 3 puntos
Flor - anulado porque cayó en el mismo sitio de Cynthia
Karina - Cero
Ernesto Laguardia nominó:
Flor - 2 puntos
Gema - Anulado porque cayó en el mismo sitio de Flor
Karina - Menos 2 puntos
Mariana Ochoa nominó:
Yahir - Menos 2 puntos
Gema - Más 4 puntos
Flor - Más 2 puntos
Memo Schutz
Flor - Cero puntos
Ernesto - Menos 4 puntos
Gema - Más 4 puntos
Masad nominó:
Cynthia - Menos 2 puntos
Gema - Anulado porque cayó en el mismo sitio de Cynthia
Karina - Más 4 puntos
Ese Pérez nominó:
Brianda - Menos 2 puntos
Cynthia - Más 3 puntos
Yahir - Más 2 puntos
Flor nominó:
Ernesto - Menos 4 puntos
Brianda - Más 2 puntos
Memo - Más 4 puntos
Gema nominó:
Cynthia - Más 1 punto
Brianda - Menos 3 puntos
Ernesto - Más 4 puntos
Yahir nominó:
Karina - Menos 2 puntos
Gema - Más 4 puntos
Flor - Menos 3 puntos
Karina nominó:
Memo - Cero puntos
Cynthia - Más 4 puntos
Ernesto - Menos 4 puntos
Cynthia nominó:
Flor - Más 3 puntos
Karina - Menos 2 puntos
Yahir - Más 1 punto
¿Quiénes quedaron nominados?
Galilea Montijo recordó que Masad y Mariana no estaban nominados, pero los nominados de la sexta semana, son:
Ese Pérez
Yahir
Gema
Cynthia
Flor
Memo