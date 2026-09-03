TelevisaUnivision competirá sin Carlos Rivera en contra de La Granja VIP; ¿quien suple al cantante?

Carlos Rivera ha sido el investigador más intuitivo.

No hablamos de casos policíacos sino de “¿Quién es la Máscara?”, el reality show con el que TelevisaUnivision cierra el año desde hace seis años.

El cantante suele atinar a la identidad de los personajes que participan a partir de las pistas que forman parte del juego.

Sin embargo, Carlos Rivera no estará en el panel de investigadores en este 2026 en el que, además, se avecina una fuerte competencia por el rating con La Granja VIP, de Azteca.

La producción de ¿Quién es la máscara? confirmó que será Mauricio Ochmann el investigador que ocupará el lugar de Carlos en la próxima edición de este exitoso show musical.

“Además, Yuri regresa y se suma al panel. En esta nueva edición de ¿Quién es la máscara? Mauricio Ochmann, junto a Anahí, Juanpa Zurita y Yuri, pondrá a prueba su habilidad para descifrar los más complejos acertijos en torno a la identidad de las celebridades ocultas tras fantásticos personajes que desfilarán por el escenario”.

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¿Quién es Mauricio Ochmann, el nuevo investigador de "¿Quién es la Máscara?”?

El calendario de los realities se ha modificado de manera importante en los meses recientes: Azteca recortó “Survivor”, uno de sus programas estelares con el objetivo de comenzar cuanto antes la transmisión de La Granja VIP.

De ese modo, sus primeras semanas coincidirán con le fase final de La Casa de los Famosos.

A su vez, "¿Quién es la Máscara?” competirá en horario dominical con La Granja VIP.

TelevisaUnivision presentó a Mauricio Ochmann como un actor camaleónico, intenso y entrañable que pasó de galán de telenovela a uno de los rostros más taquilleros y respetados del cine y la TV en español.

“Nacido en Washington D.C. y criado en México, es uno de los actores más versátiles del entretenimiento en español. Con casi tres décadas de trayectoria, Mauricio Ochmann ha destacado tanto en teatro —donde fue reconocido como Actor Revelación por Equus— como en cine, con títulos como No negociable, A la mala, Hazlo como hombre, Ya veremos, Papá o mamá y ¡Qué despadre!, entre otros títulos.

También se informó que el foro 5 de Televisa San Ángel será nuevamente el escenario donde desfilarán celebridades ocultas en sorprendentes personajes y ya se encuentra listo para el arranque de grabaciones de la nueva temporada de "¿Quién es la máscara?”