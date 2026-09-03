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Hermana de Selena niega robo, pero AB Quintanilla le responde: “Yo no miento. Qué bajo utilizar a mi mamá”

La guerra en la familia de Selena estalló en medio de acusaciones de malos manejos de los negocios que dejó la cantante

Septiembre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
familia quintanilla herenncia pelea.jpg

AB y Suzette Quintanilla

Instagram

La guerra se ha declarado en la familia de Selena Quintanilla.

La cantante murió trágicamente hace 36 años, en una crimen que todavía genera polémica y que tiene a Yolanda Saldívar en la cárcel.
A ese escándalo se suma ahora una demanda en la que AB Quintanilla, uno de los hermanos de Selena, asegura que su herencia ha sido manejada de manera inadecuada.
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¿A quién acusa? Nada menos que a su hermana Suzette. La respuesta de ella tardó apenas unas horas a través de un comunicado en el que aseguró dos cosas:
Primero: que la demanda no existe.
Segundo: que no ha robado absolutamente nada de la herencia de Selena.

La respuesta de AB Quintanilla

El legado de Selena Quintanilla, tanto financiero como artístico, es manejado mediante un fideicomiso del cual se hizo cargo primero el papá, Abraham Quintanilla, y luego, tras su muerte, Suzette.
AB entra ahora a la arena pública para acusar que durante mucho tiempo, la administración de Suzette ha acumulado irregularidades.

La hermana de Selena lo niega pero en cuanto se publicó su comunicado, salió la respuesta de A.B. Quintanilla nuevamente:

“Yo no miento. Suzette y sus abogados fueron notificados con los documentos correspondiente por correo electrónico y correo certificado”.

De hecho, AB asegura que Suzette y sus abogados respondieron a la demanda pero no entregaron lo que se solicitó: contratos, documentación e información fianciera.
Además, dejó ver que la relación al interior de la familia está totalmente fracturada.

“Qué bajo utilizar a mi mamá por conveniencia. Ella desconocía por completo las situaciones que ocurrían a su alrededor y nunca tuvo participación en nada”.

Prometió finalmente que este viernes publicará toda la información disponible sobre el caso.

Selena Quintanilla AB Quintanilla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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