Hermana de Selena niega robo, pero AB Quintanilla le responde: “Yo no miento. Qué bajo utilizar a mi mamá”

La guerra se ha declarado en la familia de Selena Quintanilla.

La cantante murió trágicamente hace 36 años, en una crimen que todavía genera polémica y que tiene a Yolanda Saldívar en la cárcel.

A ese escándalo se suma ahora una demanda en la que AB Quintanilla, uno de los hermanos de Selena, asegura que su herencia ha sido manejada de manera inadecuada.

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¿A quién acusa? Nada menos que a su hermana Suzette. La respuesta de ella tardó apenas unas horas a través de un comunicado en el que aseguró dos cosas:

Primero: que la demanda no existe.

Segundo: que no ha robado absolutamente nada de la herencia de Selena.

La respuesta de AB Quintanilla

El legado de Selena Quintanilla, tanto financiero como artístico, es manejado mediante un fideicomiso del cual se hizo cargo primero el papá, Abraham Quintanilla, y luego, tras su muerte, Suzette.

AB entra ahora a la arena pública para acusar que durante mucho tiempo, la administración de Suzette ha acumulado irregularidades.

La hermana de Selena lo niega pero en cuanto se publicó su comunicado, salió la respuesta de A.B. Quintanilla nuevamente:

“Yo no miento. Suzette y sus abogados fueron notificados con los documentos correspondiente por correo electrónico y correo certificado”.

De hecho, AB asegura que Suzette y sus abogados respondieron a la demanda pero no entregaron lo que se solicitó: contratos, documentación e información fianciera.

Además, dejó ver que la relación al interior de la familia está totalmente fracturada.

“Qué bajo utilizar a mi mamá por conveniencia. Ella desconocía por completo las situaciones que ocurrían a su alrededor y nunca tuvo participación en nada”.

Prometió finalmente que este viernes publicará toda la información disponible sobre el caso.