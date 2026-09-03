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Tecladista de Camilo Séptimo había encontrado el “sentido de la vida” días antes de su muerte

Jonathan Meléndez fue hallado muerto junto con su esposa y su hija

Septiembre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
tecladista de Camilo septimo.jpg

Jonathan Meléndez

Captura Mapas / Camilo Séptimo

“Hemos vivido cosas que a nivel espiritual nos han unido y nos han marcado”.

Los integrantes de Camilo Séptimo grabaron el disco “Mapas” (el más reciente) mediante un viaje hacia la sierra en el que buscaron algo más que música.
Ahora, la trágica muerte del tecladista de la banda Jonathan Samuel Meléndez, le da un sentido todavía más profundo, humano y ontológico a ese disco y sus canciones.

“Cuando mejor me siento es cuando conecto con la naturaleza”, dijo Jonathan en uno de los videos testimoniales en los que se registró el proceso creativo del álbum.

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La trágica muerte de Jonathan Meléndez

Jonathan fue asesinado este 1 de septiembre en un complejo residencial de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Vecinos reportaran gritos y presuntas detonaciones de arma de fuego y cuando llegó la policía, la escena que encontraron era trágcia y demoledora.

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Como informamos en TVyNovelas, “con signos de tortura y amarrados, fueron encontrados los cuerpos de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo; su esposa con cinco meses de embarazo, así como su hija Sofía de 3 años, además de una trabajadora doméstica. Según primeros reportes, los asesinos dejaron vivo a un niño de cinco años”.

La música como fuente de sabiduría

Jonathan, como el resto de los integrantes, tenían en Camilo Séptimo no solamente una banda de música, sino una familia con la que buscaban “el sentido de la vida”.
Y de acuerdo con los varios testimonios de los videos publicados en su perfil de Instagram, ese viaje los acercó mucho.

“Nos fuimos a la sierra los cinco, nos tocó esa manejada de muchas horas”, narra Jonathan.

Para el tecladista, ese viaje terminó por abrirle nuevos caminos emocionales y hasta espirituales.

“La verdadera inspiración se encuentra fuera, teniendo experiencias. Entender que cuando nutres tu cerebro, tu alma, tu espíritu la música fluye mejor”.

Sobre el crimen, la Fiscalía del Estado de México informó que hizo dos detenciones de hombres presuntamente involucrados: uno de ellos, era socio de Jonathan.

“Resultado de actos de investigación de la Fiscalía Edoméx, por los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”, se publicó en redes sociales de la Fiscalía.

Camilo Séptimo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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