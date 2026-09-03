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Flor Vigna revela lo más repulsivo de besar a Ese Pérez en La Casa delos Famosos

La influencer argentina está harta de lo que hace el comediante mexicano

Septiembre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
ese perez flor vigna.jpg

Ese Pérez y Flor Vigna

Captura LCDF

Flor Vigna y Ese Pérez no terminan de perdonarse... pero tampoco de separarse.

La argentina y el mexicano compiten dentro de La Casa de los Famosos y como parte de la dinámica que han desarrollado dentro del reality tuvieron primero una especie de romance, luego protagonizaron una pelea, y finalmente están ahora en un estira y afloja que los hace mantenerse en discusiones constantes.
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Es en este contexto que Flor Vigna decidió abrir sus pensamientos con Gema Garoa, otra de las participantes para explicar lo que siente.

“Si a mí me pareció lindo Ese, es porque me hace reír”, dijo Flor acerca del comediante.

¿Qué piensa Flor Vigna de Ese Pérez?

Sin embargo, reveló que detrás de esa relación en la que incluso hubo besos, se esconde un elemento poco agradable:

“Tiene mal aliento, es chilito y no sabe tratar a una mujer... no sabes... entonces no es que yo diga: uy, qué ganas de estar con él, con ese hombre que le huele a caca su boca”.

Enumera, además, muchos otros defectos de Ese Pérez, entre ellos que no sabe ser leal dentro del reality.

“Lleva y trae información... y lo que más me cansó de Ese es que es todo tan lindo pero al otro lado me evita y está como esta agüitado”.

Ese Perez Flor Vigna La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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