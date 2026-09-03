Flor Vigna revela lo más repulsivo de besar a Ese Pérez en La Casa delos Famosos

Flor Vigna y Ese Pérez no terminan de perdonarse... pero tampoco de separarse.

La argentina y el mexicano compiten dentro de La Casa de los Famosos y como parte de la dinámica que han desarrollado dentro del reality tuvieron primero una especie de romance, luego protagonizaron una pelea, y finalmente están ahora en un estira y afloja que los hace mantenerse en discusiones constantes.

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Es en este contexto que Flor Vigna decidió abrir sus pensamientos con Gema Garoa, otra de las participantes para explicar lo que siente.

“Si a mí me pareció lindo Ese, es porque me hace reír”, dijo Flor acerca del comediante.

¿Qué piensa Flor Vigna de Ese Pérez?

Sin embargo, reveló que detrás de esa relación en la que incluso hubo besos, se esconde un elemento poco agradable:

“Tiene mal aliento, es chilito y no sabe tratar a una mujer... no sabes... entonces no es que yo diga: uy, qué ganas de estar con él, con ese hombre que le huele a caca su boca”.

Enumera, además, muchos otros defectos de Ese Pérez, entre ellos que no sabe ser leal dentro del reality.