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¿A qué hora se acaba el ARRESTO de Luis de Llano por el caso de abuso contra Sasha Sokol?

El productor no ha cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que incluye disculpa pública a la cantante.

Septiembre 03, 2026 • 
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Luis de Llano / Sasha Sokol (círculo)

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En el Centro Especializado para adolescentes ‘San Fernando’, al sur de la CDMX, el productor Luis de Llano permanece detenido, cumpliendo dos arrestos administrativos por el caso de abuso sexual y daño moral contra Sasha Sokol.

La defensa de Luis de Llano calificó su arresto como “arbitrario”, y aunque durante la madrugada su abogado intentó interponer un amparo, el productor musical creador de grupos como Timbiriche, sigue detenido.

Según información de N+Foro, Luis de Llano cumple dos arrestos administrativos, ambos de 15 horas cada uno. El primero comenzó en las últimas horas del miércoles 2 de septiembre y culminó en la mañana de este jueves 3 de septiembre; el segundo arresto es de 15 horas más, por lo que el productor de 81 años saldrá en torno de la media noche, a las 12:30 horas del viernes 4 de septiembre, si el amparo no procede y el arresto avanza.

Esto se da debido a que el productor no ha respondido a la condena impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace más de un año, luego de que Sasha Sokol lo denunció por abuso y daño moral.

Luis de Llano debía grabar y difundir una disculpa pública para Sasha, así como publicar un resumen de la sentencia que lo condena.

Si su defensa avanza, su condena podría revertirse, o escalar.

Sasha Sokol ya había revelado que seguía esperando que Luis de Llano cumpliera su sentencia condenatoria

En junio pasado, Sasha recordó que se cumplía un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública.

“Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, manifestó la cantante.

Luis de Llano Sasha Sökol abuso sexual
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