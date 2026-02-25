Estrella de la NFL es hallado sin vida en un campamento para personas sin hogar; lo habían APUÑALADO

Kevin Johnson, exjugador de los Philadelphia Eagles y los Oakland Raiders, fue descubierto sin vida en Los Ángeles, California, según recogen medios internacionales.

El deportista, de 55 años, fue hallado con heridas de arma blanca y un traumatismo craneal, mismas que le provocaron la muerte. Su cuerpo fue encontrado en un campamento para personas sin hogar, por lo que las autoridades investigan el caso como un homicidio.

Un teniente de la Policía de los Los Ángeles, comentó que “desafortunadamente, parece estaba sin hogar y que probablemente vivía allí”, dijo Steve De Jong a la revista People.

Allegados a Johnson indicaron que el atleta enfrento serios problemas de salud en los últimos años. Bruce Todd, amigo cercano, mencionó que el exjugador era un “gran tipo” y alguien “muy divertido”.

Sus conocidos también comentaron que pudo haber sufrido de encefalopatía traumática crónica (CTE), una afección causada por golpes reiterados en la cabeza. Duha condición sólo puede diagnosticarse de forma póstuma, según expertos.

Kevin Johnson era originario de Los Ángeles. Fue reclutado por los New England Patriots en 1993. Tras concluir su etapa en la NFL, participó en la Arena Football League con los equipos Orlando Predators y Los Angeles Avengers.

