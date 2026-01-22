Se cancela reencuentro de “Otro Rollo"; Adal Ramones queda triste, cansado y desilusionado

Ni Adal Ramones ni Yordi Rosado pudieron salvar la gira del reencuentro de Otro Rollo, que se iba a llamar “Enrrollados”.

La gira comenzó a tener problemas en diciembre de 2025, cuando se anunció que las fechas originales serían pospuestas, de modo que los shows no serían en enero y febrero sino en septiembre y octubre.

Aunque el elenco parecía estar de acuerdo en mover las fechas, al comienzo de esta semana Lalo España anunció que estaba reflexionando seriamente en dejar la gira, ante los inconsistencias en el contrato.

Finalmente, este miércoles anunció que, en efecto, no estaría en “Enrrollados”.

Horas más tarde hizo lo mismo Gaby Platas, quien acusó a la empresa productora de lo mismo: inconsistencias y mala comunicación.

“En diciembre manifesté mi disposición para reprogramar las fechas pero mi agencia nunca recibió una respuesta formal. Con el paso del tiempo, mi contrato perdió vigencia y se acumularon distintos incumplimientos por parte de la producción”.

¿Qué dijo Adal Ramones sobre la cancelación de “Enrrollados”?

Finalmente, Adal Ramones confirmó esta noche que la ira se ha cancelado definitivamente.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva”.

Ramones explica que él fue uno de los más entusiastas defensores de la gira y que hizo lo posible por salvarla.

“Siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cirstalizado enc ada una de las ciudades de este tour. Sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico, no fue posible lograrlo”.

¿Qué dijo Yordi Rosado de la cancelación de “Enrrollados”?

Yordi Rosado publicó, casi al mismo tiempo que Adal Ramones, un comunicado para ofrecer su postura.

En su caso evitó mencionar la palabra “cancelación”, y se concentró en cuestiones legales, que ha sido el mayor reclamo de Lalo España y Gaby Platas.

“He pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”.

Reiteró su solidaridad con el resto del elenco y pidió tiempo para aclarar la situación.