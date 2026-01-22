Suscríbete
Se cancela reencuentro de “Otro Rollo"; Adal Ramones queda triste, cansado y desilusionado

El elenco original se iba a reuniría para una gira de dos meses

Enero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
otro rollo cancelado.jpg

El elenco original, 25 años después

Instagram

Ni Adal Ramones ni Yordi Rosado pudieron salvar la gira del reencuentro de Otro Rollo, que se iba a llamar “Enrrollados”.

La gira comenzó a tener problemas en diciembre de 2025, cuando se anunció que las fechas originales serían pospuestas, de modo que los shows no serían en enero y febrero sino en septiembre y octubre.
Aunque el elenco parecía estar de acuerdo en mover las fechas, al comienzo de esta semana Lalo España anunció que estaba reflexionando seriamente en dejar la gira, ante los inconsistencias en el contrato.
Finalmente, este miércoles anunció que, en efecto, no estaría en “Enrrollados”.
Horas más tarde hizo lo mismo Gaby Platas, quien acusó a la empresa productora de lo mismo: inconsistencias y mala comunicación.

“En diciembre manifesté mi disposición para reprogramar las fechas pero mi agencia nunca recibió una respuesta formal. Con el paso del tiempo, mi contrato perdió vigencia y se acumularon distintos incumplimientos por parte de la producción”.

¿Qué dijo Adal Ramones sobre la cancelación de “Enrrollados”?

Finalmente, Adal Ramones confirmó esta noche que la ira se ha cancelado definitivamente.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva”.

Ramones explica que él fue uno de los más entusiastas defensores de la gira y que hizo lo posible por salvarla.

“Siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cirstalizado enc ada una de las ciudades de este tour. Sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico, no fue posible lograrlo”.

¿Qué dijo Yordi Rosado de la cancelación de “Enrrollados”?

Yordi Rosado publicó, casi al mismo tiempo que Adal Ramones, un comunicado para ofrecer su postura.
En su caso evitó mencionar la palabra “cancelación”, y se concentró en cuestiones legales, que ha sido el mayor reclamo de Lalo España y Gaby Platas.

“He pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”.

Reiteró su solidaridad con el resto del elenco y pidió tiempo para aclarar la situación.

“Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación a la brevedad”.

adal ramones Otro Rollo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
