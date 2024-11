Mauricio Castillo, al borde de la muerte, pidió ayuda a su ex para salir de las adicciones: el desgarrador VIDEO

Mauricio Catillo pidió ayuda desesperadamente a su expareja y a su familia después de estar al borde de la muerte por culpa de las adicciones por las que pasó hace poco.

¿Qué pasó con Mauricio Castillo?

En entrevista para el podcast de Yordi Rosado en YouTube, el actor y comediante de 64 años se sinceró sobre las dificultades que pasó cuando estaba sumergido en el alcohol y “ya no podía más”.

El momento quedó grabado en video, y ha generado reacciones en redes sociales:

“Esto es demasiado, cuando tú pones en riesgo tu propia vida y la vida de más personas, que son ajenas a ti”, dijo.

¿Por qué Mauricio Castillo estuvo a punto de morir?

Contó que había tocado fondo una vez que, en la misma semana, estuvo a punto de morir en 2 ocasiones, y otro día estuvo encerrado en su oficina para beber sin control. Fue allí en donde pidió ayuda a su ex, Marisa, su exesposa y quien estuvo presente todo el tiempo.

“En la noche le hablé por teléfono a Marisa: ‘Ven por mí, porque no puedo más, no puedo, ya no puedo’. Me va a recoger a mi casa, me sienta y me dice: ‘Vas a entrar a una clínica, ya está todo arreglado’, pero yo no pensé que me fuera a decir eso”, reveló el también pintor.

Entonces, el amigo de Yordi y Adal Ramones aceptó entrar a una clínica de rehabilitación en donde compartió su experiencia con otras personas que tenían otras adicciones, no solo con las drogas y el alcohol. El tratamiento duró 3 días, según contó.

Por suerte, Castillo salió de esa experiencia y ahora goza de una buena salud y mantiene su palabra de no regresar. Agradeció a su familia, incluyendo a sus hijos por apoyarlo y mostrarle su amor.

Sobre cómo se siente actualmente, dijo al final de la entrevista: “Todavía estoy en ese proceso, no es que me encuentre en paz”.