Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes

‘La Academia’ está de luto.Murió Héctor Zamorano, el primer expulsado de la primera generación. El originario de Veracruz estuvo poco tiempo en el reality de canto, pero saltó a la fama desde entonces.

En últimos años se supo que padecía depresión, y en sus redes sociales, @hectorzamoranoof compartía fotografías de su juventud, así como entrevistas con sus colegas en YouTube.

En el programa “Venga la alegría”, dieron a conocer que la madre de Héctor confirmó que murió debido a una enfermedad.

“Ventaneando” dio a conocer que los servicios funerarios se realizarán en Veracruz, y que Yahir fue el primero en enterarse de la triste noticia.

Estrella y Wendolee lo despiden “Se nos arranca una parte de nosotros”

Estrella Veloz comentó en “Ventaneando” que Wendolee les confirmó la noticia, tras hablar con la mamá de Héctor. “Yo llevaba mucho tiempo que no me respondía, hace tres años estuvo malito y llamé a su mamá para preguntar qué necesitaba. Se me desapareció y ahorita con esta noticia...”.

“Estamos sorprendidos, tristes, no pensé que fuera tan pronto una historia de estas de nuestra generación, pero sucedió”.

“Yo creo que no la pasaba muy bien. Yo respetaba mucho esa parte. Algo personal con él no hubo, mi relación fue increíble, de hecho vivimos juntos con Wendolee”.

“Estamos consternados. Te pone a pensar muchas cosas este tipo de situación. La primera generación hoy vive una historia terrible, pero aquí estamos”, dijo Estrella.

Wendolee Ayala también se sinceró con “Ventaneando": “Se nos arranca una parte de nosotros... Estamos muy tristes. Fue una noticia que llegó de sorpresa”.

“He estado en contacto con su familia desde hace tiempo. Héctor vivió los últimos años de su vida acompañado del amor de su familia que es lo más importante. Hoy lo despedimos con el honor que se merece por haber sido parte de la primera generación. Ojalá esto no hubiera pasado”.

“Él estuvo sufiendo una enfermedad crónica que al final lo venció. Estuvo acompañado por su mamá y su papá siempre”.

“Él se enfrentó a muchas cosas, mucha historia, y finalmente a veces es complicado sobrellevar tantas cosas que pasamos, se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que lo afectó muchísimo. A final de cuentas, vivió una vida y cumplió muchos sueños pero se enfrentó a situaciones complicadas”.

Otros exacadémicos lo despidieron

Famosos como Laura Caro y María Inés Guerra fueron compañeros de Héctor y algunos comenzaron a compartir mensajes para externar su dolor.

Laura Caro, por ejemplo, escribió: ““No hay palabras, no lo puedo creer”.

Erika Alcocer, ganadora de otra generación de La Academia, le dedicó un mensaje:

"¿Que cosas no ? Llevo 3 días encontrándome con imágenes tuyas por las redes y por ende pensando mucho en ti , también fuimos roomies como con @marlahiromi y ahora Uds lo son en el cielo , hubiera querido hacer más por ti @hectorzamoranoof pero la vida no nos dejó , espero que estés descansado en paz y que algún día nos volvamos a abrazar y a reír a carcajadas como solo tú lo hacías. Tqm"-.