Héctor Zamorano y la denuncia de ACOSO sexual de la que fue víctima por un ejecutivo de ‘La Academia’

“Yo toda la gira estuve amenazado”.

En últimas horas sigue siendo tendencia la noticia de la repentina muerte de Héctor Zamorano, el primer expulsado del reality de canto ‘La Academia’. El intérprete perdió la vida a los 47 años luego de que “estuvo sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció”, confirmó su excompañera Wendolee Ayala.

El originario de Veracruz estuvo poco tiempo en el proyecto de TV Azteca, pero saltó a la fama desde entonces. En últimos años se supo que padecía depresión, y en sus redes sociales, compartía fotografías de su juventud, así como entrevistas con sus colegas en YouTube.

“Él se enfrentó a muchas cosas, mucha historia, y finalmente a veces es complicado sobrellevar tantas cosas que pasamos, se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que lo afectó muchísimo. A final de cuentas, vivió una vida y cumplió muchos sueños pero se enfrentó a situaciones complicadas”, dijo Ayala a ‘Ventaneando’.

Y dentro de los episodios más oscuros en la vida de Héctor, trascendió aquel en el que, con apenas 23 años, fue acosado por un ejecutivo de TV Azteca.

Zamorano habló abiertamente del acoso sexual ocurrido durante la gira de ‘La Academia’ y señaló a Sergio Segura, de haberle pedido que mantuvieran relaciones sexuales, a lo que él se negó, sin embargo, eso no impidió que el manager buscara que los hospedaran en habitaciones contiguas.

Cabe recordar que aunque el desaparecido cantante fue el primer eliminado de la competencia, fue considerado para la gira que emprendió la generación, al término del reality, en 2003.

Fue en esa época en la que Zamorano fue víctima de hostigamiento, así lo dio a conocer en el año 2020, durante una transmisión en vivo con su excompañera -y ganadora de la primera generación- Miriam Montemayor, a quien en su momento le confió que, era muy joven y no supo cómo manejar la situación, motivo por el que decidió no decírselo a nadie, pues además fue amenazado.

“Yo puedo contar cosas muy buenas del proyecto porque hay cosas muy buenas, pero voy a contar una que a mí me marcó, yo toda la gira estuve amenazado”, dijo Zamorano dejando sorprendida a su compañera.

El intérprete relató lo vivido con Segura, que en su momento fue representante de varios exacadémicos como Nadia, Yahir y Víctor García.

“Me tenían amenazado y no podía yo decirles absolutamente nada, el señor Sergio Segura (QEPD), me decía de que si yo les decía algo a ustedes o a alguien de la empresa, podía hundirme con todo porque él quería que yo me acostara con él y nunca le dije que sí”, contó.

Agregó que durante las 60 fechas que ofrecieron en México, Estados Unidos y Centroamérica, el exmanager se encargó de que sus habitaciones siempre estuvieran juntas.

“Y, toda la gira, estaba en la habitación junto a la mía, toda la gira”, señaló.

Héctor reconoció que vivió mucho temor, ya que, como alto ejecutivo, sabía que el ejecutivo podía acabar con su incipiente carrera, si así se lo proponía.

"¿Estás de acuerdo que..,?, a los 23 años, yo bien chavito, ahí..., pues tenía miedo, eran alto ejecutivos, tú lo sabes, tenían el poder, total y absoluto poder, claro que no podía yo decir nada”.

La muerte del ejecutivo de Azteca

En 2009, seis años después de esos acontecimientos, se dio a conocer la noticia de la muerte de Segura, la cual habría tenido lugar luego de que el ejecutivo sufriera un robo dentro de su casa; su cuerpo fue encontrado lacerado por un arma punzocortante.

Héctor también se refirió al fallecimiento de Segura y expresó que al enterarse experimentó una especie de tristeza y shock, pero también de tranquilidad.

“Aunque ya lo superé, hace muchísimos años, el día que me enteró de la muerte de Sergio, sentí entre tristeza y alivio, como agridulce, ¿sabes?, porque dije ‘ya, se acabó esto’”, precisó.

Otro exacadémico denunció a Sergio Segura

Varios años después, Adrián Varela, participante de la cuarta generación de ‘La Academia’ reveló que el mismo productor le pidió que fueran novios, a lo que él se negó.

Varela afirmó que su negativa a entablar un amorío le acarreó problemas dentro de la televisora y le impidió continuar con proyectos y la propia gira de ‘La Academia’. También relató que en una ocasión le ofreció un trago por el que perdió el conocimiento y al despertar no recordaba nada y sólo pudo ver a Segura diciéndole que se había quedado dormido.