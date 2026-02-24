Paul Stanley terminó en el hospital por ‘echar tanta PASIÓN’ con su esposa: “me siento mal, me siento débil”

“‘Señor, acuéstese’. Suero, estudio”.

El presentador televisivo Paul Stanley narró un divertido aunque preocupante episodio de su vida donde unas vacaciones terminaron en urgencias.

Como parte de la sección ‘Érase una vez… un miembro’, del programa ‘Miembros al aire’, de Unicable, Stanley le contó a sus compañeros de emisión Mau Nieto, Jean Duverger y Facundo, que un viaje a Italia se salió de control.

Paul relató que junto a su pareja y madre de su hija, Joely Bernat, “nos fuimos a la Bella Italia y la verdad tuvimos mucha relación íntima amorosa”, inició la historia de las vacaciones.

Agregó que “duramos tres días en un lugar teniendo mucha relación íntima, mucha comida, mucha bebida y cuando regresé… no es presunción… regresamos de Sicilia a Roma y luego Roma-Madrid y ya cuando llegamos a Madrid-México, ya llegue así desguazado… y al hospital”.

Las risas entre los conductores no se hicieron esperar y cuestionaron a Paul sobre cuál era el diagnóstico médico. También les generó inquietud conocer qué dijo el conductor de ‘Hoy’ a su llegada al nosocomio.

Stanley mencionó que al llegar a urgencias les dijo: “Me siento mal, me siento débil”, a lo que le dijo un médico: “Señor, acuéstese”. Le aplicaron suero, le hicieron estudios, e incluso le dijeron “tiene apnea del sueño”. El presentador agregó que cuando no hay un problema preciso, en muchos hospitales se aprovechan para llamar a muchos especialistas para cobrar más por el diagnóstico.

En tanto, Facundo le preguntó a Paul si a su esposa no le había pasado nada, a lo que Stanley quiso mandar un mensaje a las mujeres, aprovechando el tema.

“Uno tiene que tener en cuenta esto. A ver, bellas damas, uno tiene que tener lo que viene siendo la erección. No siempre se puede. Ustedes sí. Es mucha la responsabilidad. ¿Por qué tenemos que tomarnos una pastilla para que se nos par* el pip*”, dijo entre risas.

Por su parte, el también standupero Mau Nieto, expresó que “yo no es que sea eyaculador precoz, pero sí es un viaje breve, la verdad, es como subirte a la montaña rusa, pero te vuelves a formar”.

Facundo también agregó a la conversación que las relaciones íntimas se vuelven más complicadas con la edad y refiriéndose al comparativo con la montaña rusa, expresó que “a los 35-40 la fila dura una hora. A los 47, la fila dura dos horas media”, e incluso tres días o una semana, bromearon los presentadores.

