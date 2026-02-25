Wendolee Ayala confirma la causa de la muerte de Héctor Zamorano, su compañero en ‘La Academia’

‘La Academia’ está de luto por la muerte de Héctor Zamorano, el primer expulsado de la primera generación, transmitida en 2002 a través de TV Azteca.

El originario de Veracruz estuvo poco tiempo en el reality de canto, pero saltó a la fama desde entonces. En últimos años se supo que padecía depresión, y en sus redes sociales, compartía fotografías de su juventud, así como entrevistas con sus colegas en YouTube.

Este 24 de febrero, al confirmarse la triste noticia de su muerte, “Ventaneando” se enlazó en directo con Wendolee Ayala, quien dijo que tenía contacto con la familia de Héctor durante los últimos años.

“Se nos arranca una parte de nosotros... Estamos muy tristes. Fue una noticia que llegó de sorpresa”.

Wendolee confirmó la causa de la muerte de su excompañero:

“Él estuvo sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció. Estuvo acompañado por su mamá y su papá siempre”.

“He estado en contacto con su familia desde hace tiempo. Héctor vivió los últimos años de su vida acompañado del amor de su familia que es lo más importante. Hoy lo despedimos con el honor que se merece por haber sido parte de la primera generación. Ojalá esto no hubiera pasado”, dijo Wendolee.

“Él se enfrentó a muchas cosas, mucha historia, y finalmente a veces es complicado sobrellevar tantas cosas que pasamos, se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que lo afectó muchísimo. A final de cuentas, vivió una vida y cumplió muchos sueños pero se enfrentó a situaciones complicadas”, insistió.

La emotiva despedida de Wendoleee a Héctor Arredondo

En su cuenta de Instagram, Wendolee compartió imágenes de su amigo y un emotivo mensaje:

“Hermanito... hoy te llevas una pedacito de mí... se que me sientes en donde estes por que para siempre 14 almas estaremos unidas y no hay nada que pueda separar esa luz que provocamos juntos, gracias por todos los momentos bonitos, por tantas carcajadas, por tu confianza y tanta aventura”.