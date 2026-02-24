‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado

El medio del espectáculo y particularmente TV Azteca están de luto ante el repentino fallecimiento de uno de los integrantes de la primera generación de ‘La Academia’.

El conductor de ‘Venga la Alegría’, Sergio Sepúlveda, fue el encargado de dar a conocer el sensible fallecimiento de Héctor Zamorano, de 47 años, quien formó parte del reality de música en los 2000.

A través de sus redes sociales, Sepúlveda dio a conocer que la madre del artista le confirmó la muerte del primer expulsado del concurso de canto de Azteca.

“Falleció Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia. Su madre confirmó la noticia. Descanse en paz Héctor Zamorano”, escribió el presentador.

Recordando a Héctor Zamorano

El sueño de pertenecer a ‘La Academia’ no duró mucho, pues hace 22 años, sus habilidades interpretativas no lograron convencer a los exigentes jueces que en ese momento se encargaban de calificar a los concursantes, por lo que resultó nominado y, por decisión del público, tuvo que abandonar la contienda.

Un año después, Zamorano lanzó su álbum debut, que si bien no tuvo el recibimiento que él hubiera esperado, sí le ayudó a cumplir uno de sus sueños. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue fácil y tras varios años intentando despegar por todo lo alto, el intérprete desapareció del ojo público.

Lo siguiente que se supo del primer eliminado en toda la historia de ‘La Academia’, fue que incursionó en la locución, una industria que por sí misma es complicada y en la que aparentemente tampoco habría obtenido los resultados deseados.

Antes de su muerte, Héctor vivía alejado del medio, aunque seguía manteniendo contacto con algunas de las personas que conoció en esta etapa de su vida, como Nadia, quien le dejaba mensajes en sus redes sociales.

La causa de su muerte

El círculo cercano del intérprete no quiso profundizar en las razones del fallecimiento de Héctor, solamente su madre indicó que ocurrió “a causa de una enfermedad”. Cabe recordar que desde hacía tiempo se manejaban versiones que afirmaban, llevaba tiempo lidiando contra la depresión, sin embargo sus seres queridos no profundizaron en la situación.

Descanse en paz.

