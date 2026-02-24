Lety Calderón enfrenta duras preguntas de su hijo Luciano por no tener novia: “¿Por qué NADIE se fija en mí?”

“¿Por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué nadie me quiere?”.

Hace 22 años, Leticia Calderón enfrentó una noticia demoledora al saber que su primer hijo “tenía tres soplos en el corazón y que estaba luchando por vivir, luego me dicen que tiene Síndrome de Down”.

Lety afirma que “cuando me dijeron primero que estaba luchando por vivir, yo lo único que quería era que viviera, que no se muriera, yo quería salir del hospital con un bebé en brazos”.

Desde entonces, la actriz se ha empeñado en hacer de su hijo Luciano un ser independiente, que pueda valerse por sí mismo, por ello a través de sus redes sociales no deja de compartir cómo tiene capacidades para todo.

En 2024, Luciano se graduó de su diplomado de Gastronomía y Nutrición.

“Quiero ser más independiente, quiero tomar mis propias decisiones, tengo derecho para vivir solo”, dijo el joven hijo de Lety y el abogado Juan Collado.

Las actividades propias de la casa como lavar la ropa, los trastes, barrer y organizar son otras de las cosas que Luciano ya domina, sin embargo hay otro terreno que le da mucha curiosidades y por la que sufre.

Desde hace un par de años, Luciano quiere tener novia. Y al igual que su hermano Carlo, desea dar su primer beso de amor.

“Evidentemente, por su situación es mucho más difícil. Todos los días me dice: ‘Mamá, rezo para que me llegue el amor y pueda dar mi primer beso. ¿Por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué nadie me quiere?’”, compartió la actriz sobre su hijo.

La actriz de telenovelas reconoce que “esas preguntas son muy difíciles de contestar y de sobrellevar”, por lo cual intenta explicarle que algún día “llegará una chica que lo sepa valorar” y “será muy afortunada”.

Calderón está consciente de que tener pareja es parte del crecimiento de Luciano, pero sabe que eso puede ser complicado: " Hay cosas que no están en mis manos. No puedo solucionarlo todo”.

En septiembre de 2024, Luciano comenzó a expresar que quiere encontrar el amor.

“Todo va a llegar a su tiempo, pero yo quiero tener una novia que me ame, que me respete… que acepte mi físico, aunque tenga una discapacidad (síndrome de down)… quiero que me acepte tal y como soy”, declaró a la reportera Berenice Ortiz.

El 8 de febrero de 2025, Luciano confesó que sigue buscando novia: " Quiero encontrar a una mujer que me haga feliz, por favor”, contó a ‘De Primera Man’. Incluso, Lety Calderón confesó que su hijo “tiene muchísimas amigas”.

