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Cristian Castro tiene nueva novia, una productora y cantante regia... y ya se dejan ver ROMÁNTICOS en Nueva York

Fue ella quien hizo oficial su noviazgo a través de las redes sociales.

Abril 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cristian Castro estrena romance con productora musical.

Instagram

El cantante Cristian Castro vuelve a dar de qué hablar con respecto a su vida amorosa, anunciando que está en pareja nuevamente con una mujer que comparte su mundo en la música.

La nueva novia del intérprete es identificada como Victoria Kühne, una empresaria multipremiada dueña de ‘Victoria Records’, un estudio de grabación de Monterrey, Nuevo León.

Fue la propia Victoria quien hizo oficial su noviazgo con Cristian.

“Con mi amor en Nueva York”, así fue como Victoria destapó su relación con Castro. Una imagen fue colgada en su cuenta de Instagram en medio del romántico viaje que hicieron a ‘La Gran Manzana’.

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¿Quién es Victoria Kühne?

La joven novia de Cristian es fundadora de ‘Victoria Records’, su propio sello discográfico. Además de ser empresaria, comenzó su carrera en el teatro musical con tan sólo 14 años.

A los 16 años, ya componía con personalidades como Wayne Perry.

Actualmente, es presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía. También es ganadora de dos premios Grammy.

La última pareja de Cristian

El último amor, que resultó polémico y arrebatado, fue protagonizado junto a Mariela Sánchez. El intérprete de ‘Azul’ y la empresaria argentina terminaron y volvieron en más de dos ocasiones.

La también influencer fitness arremetió en contra de su expareja y de sus fanáticas mexicanas.

Fue en noviembre de 2025 cuando la pareja anunció su ruptura definitiva y el fin de su compromiso.

NO TE VAYAS SIN LEER: Cristian Castro rompe el silencio tras truene con Mariela Sánchez: “No hay ningún engaño. Yo no soy el malo”

“Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación, la verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos, no hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie, yo nunca soy el malo”, dijo en entrevista para Canal Siete.

Cristian Castro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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