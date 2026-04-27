Cristian Castro tiene nueva novia, una productora y cantante regia... y ya se dejan ver ROMÁNTICOS en Nueva York

El cantante Cristian Castro vuelve a dar de qué hablar con respecto a su vida amorosa, anunciando que está en pareja nuevamente con una mujer que comparte su mundo en la música.

La nueva novia del intérprete es identificada como Victoria Kühne, una empresaria multipremiada dueña de ‘Victoria Records’, un estudio de grabación de Monterrey, Nuevo León.

Fue la propia Victoria quien hizo oficial su noviazgo con Cristian.

“Con mi amor en Nueva York”, así fue como Victoria destapó su relación con Castro. Una imagen fue colgada en su cuenta de Instagram en medio del romántico viaje que hicieron a ‘La Gran Manzana’.

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¿Quién es Victoria Kühne?

La joven novia de Cristian es fundadora de ‘Victoria Records’, su propio sello discográfico. Además de ser empresaria, comenzó su carrera en el teatro musical con tan sólo 14 años.

A los 16 años, ya componía con personalidades como Wayne Perry.

Actualmente, es presidenta del Festival Internacional de Santa Lucía. También es ganadora de dos premios Grammy.

La última pareja de Cristian

El último amor, que resultó polémico y arrebatado, fue protagonizado junto a Mariela Sánchez. El intérprete de ‘Azul’ y la empresaria argentina terminaron y volvieron en más de dos ocasiones.

La también influencer fitness arremetió en contra de su expareja y de sus fanáticas mexicanas.

Fue en noviembre de 2025 cuando la pareja anunció su ruptura definitiva y el fin de su compromiso.

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