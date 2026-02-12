Suscríbete
Famosos

Geo González, comentarista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el CÁNCER tras superarlo dos veces

La conductora agradeció al público y prometió regresar con más energía.

Febrero 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Geo-González.jpg

La comentarista deportiva se somete a una terapia que permitirá que el cáncer no regrese.

Instagram

“Esperemos que el mío esté feliz con el trato que le damos, cafecito y desayuno de campeona”.

La comentarista de TUDN Televisa, Geo González, anunció que dio inicio a un tratamiento contra el cáncer cérvicouterino que venció en dos ocasiones anteriores. La conductora explicó que se trata de una inmunoterapia.

A través de sus redes sociales, la propia Geo compartió imágenes del momento en el que le colocan un catéter describiendo que se trata de “una quimio menos agresiva que mantiene despierto al sistema inmune”.

Fue durante la transmisión de la Semifinal de la Liga MX Femenil, en noviembre de 2025, cuando González dijo que “estaba libre de la enfermedad” después de completar seis ciclos de quimioterapia, cada uno con ocho horas conectadas a un dispositivo, con una periodicidad de 21 días.

TE PUEDE INTERESAR: James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años

Con humor, la conductora expresó su deseo de pasar una “revisión al VAR” para confirmar su estado de salud.

El nuevo tratamiento al que se somete Geo la ha llevado a suspender temporalmente sus colaboraciones en W Radio y otros noticieros.

González, que suma más de 25 años de trayectoria, se mantiene optimista y con fuerza, asegurando a sus seguidores que continúa desayunando “como campeona”mientras se recupera.

“La inmunoterapia es un tratamiento de quimio menos agresivo que mantiene despierto al sistema inmune. Esperemos que el mío esté feliz con el trato que le damos, cafecito y desayuno de campeona”, escribió la periodista.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Quién es Geo González?

Estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, sin embargo, se inclinó por el ámbito deportivo, influenciada por su entorno familiar.

Ha sido parte de Televisa Deportes, TUDN, Estadio W y W Radio, y ha participado en coberturas de eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales de fútbol. Su incursión en los medios comenzó tras una invitación para narrar el Tour de Voleibol de Playa en Estados Unidos, experiencia que marcó el inicio de su carrera como analista y narradora.

MIRA TAMBIÉN: Mauricio Martínez vence al cáncer por QUINTA vez: “es mi forma de decirle a la vida que aquí sigo”

La comunicadora tiene un estilo narrativo cercano al público, mismo que busca acercar el deporte a todas las audiencias. Además, ha sido pionera en la inclusión de las mujeres en la crónica deportiva y es reconocida por su defensa en la igualdad y la eliminación del machismo en el terreno deportivo.

Su frase resume su filosofía: “en el deporte cabemos todos”.

Geo González
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente bad bunny.jpg
Famosos
¿Bad Bunny ya tuvo boda gay? Mhoni Vidente confirmó su predicción durante el show del Super Bowl
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
gomota hospital.jpg
Famosos
Gomita está viva “de milagro"; muestra angustiantes imágenes de su misteriosa cirugía
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho-gabo.jpg
Famosos
Reportero Gabo Cuevas demandará a Poncho De Nigris tras agresión en plena transmisión en vivo; ¿qué pasó?
Febrero 11, 2026
 · 
MrPepe Rivero
eun Woo Jung.jpg
Famosos
Estrella de los k-dramas publica perturbador mensaje y muere un día después a los 39 años
Jung Eun‑woo se hizo popular en 2011 con “The Bride of The Sun”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años
Hay luto en Hollywood tras la muerte del inolvidable actor de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Scary Movie’.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
james-va-der-beek.jpg
Famosos
Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, tras lucha contra el cáncer
Descanse en paz.
Febrero 11, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Irán-Castillo-secuestro.jpg
Famosos
Irán Castillo sufrió el Síndrome de Estocolmo cuando la SECUESTRARON ¡y quería darles trabajo a sus captores!
La actriz fue privada de su libertad hace 11 años en la ciudad de México.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez