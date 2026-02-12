Geo González, comentarista de TUDN Televisa, inicia tratamiento contra el CÁNCER tras superarlo dos veces

“Esperemos que el mío esté feliz con el trato que le damos, cafecito y desayuno de campeona”.

La comentarista de TUDN Televisa, Geo González, anunció que dio inicio a un tratamiento contra el cáncer cérvicouterino que venció en dos ocasiones anteriores. La conductora explicó que se trata de una inmunoterapia.

A través de sus redes sociales, la propia Geo compartió imágenes del momento en el que le colocan un catéter describiendo que se trata de “una quimio menos agresiva que mantiene despierto al sistema inmune”.

Fue durante la transmisión de la Semifinal de la Liga MX Femenil, en noviembre de 2025, cuando González dijo que “estaba libre de la enfermedad” después de completar seis ciclos de quimioterapia, cada uno con ocho horas conectadas a un dispositivo, con una periodicidad de 21 días.

Con humor, la conductora expresó su deseo de pasar una “revisión al VAR” para confirmar su estado de salud.

El nuevo tratamiento al que se somete Geo la ha llevado a suspender temporalmente sus colaboraciones en W Radio y otros noticieros.

González, que suma más de 25 años de trayectoria, se mantiene optimista y con fuerza, asegurando a sus seguidores que continúa desayunando “como campeona”mientras se recupera.

“La inmunoterapia es un tratamiento de quimio menos agresivo que mantiene despierto al sistema inmune. Esperemos que el mío esté feliz con el trato que le damos, cafecito y desayuno de campeona”, escribió la periodista.

¿Quién es Geo González?

Estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, sin embargo, se inclinó por el ámbito deportivo, influenciada por su entorno familiar.

Ha sido parte de Televisa Deportes, TUDN, Estadio W y W Radio, y ha participado en coberturas de eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales de fútbol. Su incursión en los medios comenzó tras una invitación para narrar el Tour de Voleibol de Playa en Estados Unidos, experiencia que marcó el inicio de su carrera como analista y narradora.

La comunicadora tiene un estilo narrativo cercano al público, mismo que busca acercar el deporte a todas las audiencias. Además, ha sido pionera en la inclusión de las mujeres en la crónica deportiva y es reconocida por su defensa en la igualdad y la eliminación del machismo en el terreno deportivo.

Su frase resume su filosofía: “en el deporte cabemos todos”.

