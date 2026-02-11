Suscríbete
Estrella de los k-dramas publica perturbador mensaje y muere un día después a los 39 años

Jung Eun‑woo se hizo popular en 2011 con “The Bride of The Sun”

Febrero 11, 2026 
Alejandro Flores
eun Woo Jung.jpg

Eun Woo Jung se hizo famoso en los K-Dramas desde 2011

Instagram

Eun Woo Jung se hizo popular en 2011, cuando interpretó a Choi Jin Hyuk, un joven idealista que lucha por el amor en el K-Drama “The Bride of the Sun”.

Esta serie, basada en una historia real, se centra en la vida de Kim Hyo Won, una bella joven que acepta casarse con un hombre mayor a pesar de que en realidad no lo ama.
A partir de entonces Eun Woo Jung se convirtió en uno de los actores favoritos de las K-Dramas románticos.
Lamentablemente, este miércoles 11 de febrero se informó que el actor de 39 años murió, pero sin revelar la causa.
El misterio alrededor de su fallecimiento se ha alimentado, además, por los mensajes en su cuenta de Instagram, sobre todo el que compartió apenas este martes 10 de febrero, es decir, un día antes de su muerte.

Las misteriosas fotos que publicó Eun Woo Jung

En su perfil de Instagram publicó una galería con tres fotos: la primera es de él, en blanco y negro y granulada; enseguida, Amy Winehouse, la cantante británica que murió en 2011 luego de atravesar varias crisis de depresión y adicciones; y finalmente, una foto de Leslie Cheung, famoso actor y cantante que se quitó la vida lanzándose del piso 24 de un hotel y tras haber dejado una carta de suicidio en la que escribió: "¡Depresión! Muchas gracias a todos mis amigos. Muchas gracias al profesor Felice Lieh-Mak. Este año ha sido muy duro. Ya no lo soporto. Muchas gracias a Tong Tong. Muchas gracias a mi familia. Muchas gracias a la hermana Fei. En mi vida no he hecho nada malo. ¿Por qué tiene que ser así?”.
Junto con las fotos, Eun Woo Jung publicó un mensaje críptico pero que evidencia un estado emocional en crisis.

“Extrañando, envidiando, arrepintiéndome”.

En general, hace meses que el actor publicaba en sus redes sociales mensajes melancólicos o francamente deprimentes.

Hace apenas una semana había publicado la foto de una luna roja en un cielo que daba la impresión de terror.

“La luna roja. Ya sea que cuelgue o se balancee, de todas formas está destinada a caer”.

Para sus seguidores, todos estos mensajes tienen un nuevo sentido ahora que se supo de su muerte: “eran una llamada de ayuda”, se lee en varias de las publicaciones del actor muerto.

K–Dramas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
