Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ revela terrible CRISIS personal: “Estoy totalmente abandonada y debilitada”

La actriz compartió que en 2020 fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune.

Febrero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La actriz de ‘El Señor de los Cielos’ busca la motivación para salir adelante.

“Si estás viendo este video quizás es la señal que estabas esperando para recuperar tu alma junto conmigo”.

La actriz que diera vida a ‘Bere Ahumada’ en la serie ‘El Señor de los Cielos’, Thalí García, dio a conocer un atraviesa por una terrible crisis de salud y personal. Ante ello, confiesa sentirse “totalmente abandonada y debilitada”.

García publicó un video en sus redes sociales donde hace un recuento de cómo ha enfrentado una enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada en 2020. La tiroiditis de Hashimoto la llevó a suburbial casi 20 kilos poco antes de su boda.

“Dos días antes de casarme mi vestido de novia no me quedó. Fueron tiempos súper difíciles para mí como mujer y como actriz”.

Sin embargo, Thalí puso todas sus energías en recuperase y “pese a cualquier pronóstico en 2023 logré tener el cuerpo de mis sueños porque lo trabajé a conciencia durante tres largos años”, dijo feliz sin advertir lo que vendría.

Y es que el 2024 “arrasó conmigo”. Thalí tuvo que enfrentar muchas pérdidas como la muerte de su primer esposo Gabriel Romero. “Para finales de año estaba sumergida en una enorme depresión a la que hoy sigo combatiendo”, confesó.

Más tarde, en 2025, la actriz anunció la separación de su segundo esposo, tras 8 años juntos. Todo eso sumado al cáncer de piel que le detectaron y que pudo superar con éxito, sin embargo “mi duelo fue el pretexto perfecto para abandonarme”.

Thalí no está bien y ha querido sincerarse con sus amigos y seguidores.

“Hoy en 2026 no puedo ni terminar una clase de pilates para principiantes en mi casa. Estoy totalmente abandonada y debilitada”.

Frente a un panorama devastador, la intérprete no pierde la fe y las esperanzas aunque vive un proceso sumamente difícil y lejos de fingir, se reconoce.

“Si estás viendo este video quizás es la señal que estabas esperando para recuperar tu alma junto conmigo. La disciplina es algo que se forma con mucho esfuerzo y constancia a lo largo del tiempo, pero que también se pierde de la noche a la mañana”.

Y finalizó sin rendirse: “Está siendo muy difícil para mí encontrar la motivación, pero quise compartir contigo mi proceso porque ustedes siempre han sido mis mejores aliados. Si estás dudando en comenzar hoy, levántate, hazlo ahora, no dejes para mañana lo que puedes empezar a construir hoy”.

¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto?

Es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, provocando comúnmente su inflamación (bocio) y una disminución funcional (hipotiroidismo). Es la causa principal de hipotiroidismo, afectando más a mujeres entre 30 y 50 años.

La enfermedad de Hashimoto es un trastorno común de la glándula tiroides. Puede ocurrir a cualquier edad, pero se observa con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad. Es ocasionada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides.

La enfermedad comienza lentamente. Pueden pasar meses o incluso años para detectar la afección y para que los niveles de la hormona tiroides sean menores a lo normal. La enfermedad de Hashimoto es más común en personas con antecedentes familiares de enfermedad de la tiroides.

Los síntomas de la enfermedad de Hashimoto pueden incluir cualquiera de los siguientes: estreñimiento, dificultad para concentrarse o pensar, piel seca, cuello grueso o presencia de bocio, fatiga, pérdida de cabello, periodos menstruales irregulares o abundantes, intolerancia al frío, aumento de peso y cambios de humor.

Thali Garcia El Señor De Los Cielos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
