Famosos

Gomita está viva “de milagro"; muestra angustiantes imágenes de su misteriosa cirugía

La infliuencer y exhabitante de La Casa de los Famosos estuvo dos días grave en el horpital

Febrero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
gomota hospital.jpg

Gomita estuvo dos días en el hospital

Instagram

Una herida de varios centímetros por la cirugía y el rostro de Gomita visiblemente afectado por la convalecencia alarmó a sus seguidores en redes sociales.

Se trata de un video en el que se unen imágenes del 5 y el 6 de febrero, días en los que la influencer estuvo, asegura, “a punto de morir”.
Gomita había tenido una ausencia poco común en su cuenta de Instagram desde comienzos de este mes de febrero y ahora decidió dar a conocer la razón de este silencio: un milagro
La exhabitante de La Casa de los Famosos reveló que estuvo dos días hospitalizada debido a una cirugía de la cual, sin embargo, no reveló detalles

“Solo sé que los milagros existen mi fe aumenta cada día”, escribió sobre el video publicado en su perfil.

El misterio alrededor de la cirugía de Gomita

En las imágenes, Gomita aparece en la cama de un hospital y con oxígeno suplementario además de conectada a varios aparatos médicos incluyendo suero. Es evidente que el 5 de febrero fue un día crítico, pues la influencer se ve sedada; mientras que las imágenes que corresponden al 6, ya saluda a la cámara, sonríe y hasta muestra un ramo de flores.
La mayoría de sus seguidores escribieron mensajes de apoyo y aliento para su pronta recuperación pero hubo algunos que le reclamaron por mantener en misterio la razón por la que se sometió a esta operación que la tuvo al borde de la muerte.

Gomita reiteró, sin embargo, que lo importante es que se siente afortunada de haber librado esta crisis de salud.

“Este 5 de febrero casi pierdo la vida pero mi padre amado me dio otra oportunidad.Hoy me arreglé para ustedes”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
