Suscríbete
Famosos

El tatuaje del que Niurka se arrepiente pero que lució en una telenovela

Fue el primer tatuaje de la cubana y en TVyNovelas quedó registrado su significado

Febrero 12, 2026 • 
Alejandro Flores
niurka tatuaje.jpg

Niurka, en 1999, con la caracterización de “Alcatraz”, su personaje en “Nunca te olvidaré”

Hemeroteca TVyNovelas

En 1999, Niurka Marcos había ganado notoriedad como actriz de telenovelas.

Además de su gran capacidad de vedette, la cubana logró posicionarse en la televisión gracias a personajes como el de Alcatraz, en la telenovela “Nunca te olvidaré”.
Pero fue también la época en la que se hizo su primer tatuaje, el cual, curiosamente, le sirvió para agregar a la imagen de su personaje en el melodrama.
Niurka se hizo el tatuaje en 1997 y lo hizo porque quería identificarse con una imagen: se considera as sí misma una mujer muy profunda en todos los aspectos y pensó que el tatuaje no fuera solo un dibujo sino para que le sirviera para plasmar un sentimiento con un sentido y una lógica
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris: “Por 100 mil pesos no van a maltratar a mi mamá... por 300 mil sí”
En las páginas de TVyNovelas de aquel 1999 quedó registrado el significado de ese tatuaje en palabras de la propia Marcos.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

Contó que ella misma se encargó de escoger el diseño y se decidió por una letra “A” como símbolo de amor y amistad enlazada por un alcatraz caído, el cual significa nostalgia.

“Elegí las hojas de alcatraz porque me considero una persona sentimental, prisionera del amor a mis hijos, entregada a mi trabajo y muy profunda. La letra A simboliza amor y amistad; el alcatraz caído, la nostalgia de todos los seres humanos para luchar por algo”.

El tatuaje lo tiene en la espalda pues considera que es una de las partes del cuerpo más sexys.

niurka tatuaje (1).jpg

Niurka mostró su tatuaje como parte de su personaje

Hemeroteca TVyNovelas

¿Por qué se arrepintió del tatuaje Niurka?

Niurka aseguró, sin embargo, que nunca lo volvería a hacer porque fue doloroso por el lugar que eligió para tatuarse.

“A veces se me olvida que lo traigo, me gustó mucho y no me arrepiento de tenerlo pero definitivamente no lo volvería a hacer. No soy fanática de los tatuajes”.

Con el paso de los años, sin embargo, no sólo se hizo un par de tatuajes más (uno en la espalda y otro en el antebrazo con una frase retadora) sino que le agregó elementos al alcatraz.
“Me identifico con él y vivo orgullosa de tenerlo. Con él estoy diciendo algo porque creo que en el amor y la amistad va plasmado todo”.

NIURKA Niurka Marcos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
poncho-gabo.jpg
Famosos
Reportero Gabo Cuevas demandará a Poncho De Nigris tras agresión en plena transmisión en vivo; ¿qué pasó?
Febrero 11, 2026
 · 
MrPepe Rivero
eun Woo Jung.jpg
Famosos
Estrella de los k-dramas publica perturbador mensaje y muere un día después a los 39 años
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
james-va-der-beek.jpg
Famosos
Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, tras lucha contra el cáncer
Febrero 11, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Irán-Castillo-secuestro.jpg
Famosos
Irán Castillo sufrió el Síndrome de Estocolmo cuando la SECUESTRARON ¡y quería darles trabajo a sus captores!
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años
Hay luto en Hollywood tras la muerte del inolvidable actor de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Scary Movie’.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Linet-Puente-ex-marido.jpg
Famosos
Linet Puente DEMANDARÁ a su ex; le fue infiel y la dejó sola con su hijo: “No se hace cargo de nada”
La conductora de ‘Ventaneando’ enfrenta obstáculos y su expareja vive despreocupado por las necesidades de su hijo.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Omar-Chaparro-Mojarrita-Galliano.jpg
Famosos
Cecilia Galliano confiesa que CORRIÓ de su casa a Omar Chaparro y a su esposa por “mala copa”
La presentadora indicó que no fue un conflicto personal, sino que a consecuencia del alcohol estaban protagonizando un momento incómodo.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Verástegui.jpg
Famosos
Eduardo Verástegui EXPLOTA cuando le recuerdan su relación con Ricky Martin: “Ojalá algún día se arrepienta”
El activista enfureció al ver que usuarios revivían rumores de su pasado.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez