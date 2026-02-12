El tatuaje del que Niurka se arrepiente pero que lució en una telenovela

En 1999, Niurka Marcos había ganado notoriedad como actriz de telenovelas.

Además de su gran capacidad de vedette, la cubana logró posicionarse en la televisión gracias a personajes como el de Alcatraz, en la telenovela “Nunca te olvidaré”.

Pero fue también la época en la que se hizo su primer tatuaje, el cual, curiosamente, le sirvió para agregar a la imagen de su personaje en el melodrama.

Niurka se hizo el tatuaje en 1997 y lo hizo porque quería identificarse con una imagen: se considera as sí misma una mujer muy profunda en todos los aspectos y pensó que el tatuaje no fuera solo un dibujo sino para que le sirviera para plasmar un sentimiento con un sentido y una lógica

En las páginas de TVyNovelas de aquel 1999 quedó registrado el significado de ese tatuaje en palabras de la propia Marcos.

Contó que ella misma se encargó de escoger el diseño y se decidió por una letra “A” como símbolo de amor y amistad enlazada por un alcatraz caído, el cual significa nostalgia.

“Elegí las hojas de alcatraz porque me considero una persona sentimental, prisionera del amor a mis hijos, entregada a mi trabajo y muy profunda. La letra A simboliza amor y amistad; el alcatraz caído, la nostalgia de todos los seres humanos para luchar por algo”.

El tatuaje lo tiene en la espalda pues considera que es una de las partes del cuerpo más sexys.

Niurka mostró su tatuaje como parte de su personaje Hemeroteca TVyNovelas

¿Por qué se arrepintió del tatuaje Niurka?

Niurka aseguró, sin embargo, que nunca lo volvería a hacer porque fue doloroso por el lugar que eligió para tatuarse.

“A veces se me olvida que lo traigo, me gustó mucho y no me arrepiento de tenerlo pero definitivamente no lo volvería a hacer. No soy fanática de los tatuajes”.

Con el paso de los años, sin embargo, no sólo se hizo un par de tatuajes más (uno en la espalda y otro en el antebrazo con una frase retadora) sino que le agregó elementos al alcatraz.

“Me identifico con él y vivo orgullosa de tenerlo. Con él estoy diciendo algo porque creo que en el amor y la amistad va plasmado todo”.