¿Bad Bunny ya tuvo boda gay? Mhoni Vidente confirmó su predicción durante el show del Super Bowl

La escena del niño dormido en dos sillas durante la fiesta de una boda enterneció a casi todo el que vio el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl.

“Todos los latinos hemos sido ese niño en algún momento de nuestra vida”, escribieron muchos usuarios en redes sociales al recordar que efectivamente las bodas suelen ser fiestas que se prolongan hasta la madrugada y en las cuales hay poca diversión para los niños.

Sin embargo, Mhoni Vidente percibió algo más en este segmento del show de Bad Bunny.

Así como la escena en la que le entrega el Grammy a un niño fue interpretada como un encuentro entre Bad Bunny y su yo de la infancia, el segmento de la boda fue iluminador para Mhoni Vidente.

“Se representó él mismo que ya se casó... o que se va a casar”, dijo Mhoni Vidente,

La predicción cumplida de Mhoni Vidente sobre Bad Bunny

En cualquiera de los casos, eso confirmaría la predicción que la tatorista hizo desde enero de este año.

“Él decide casarse pero no con un hombre, mucha gente piensa que se va a casar con un hombre pero lo que quiere él es ser papá”, predijo Mhoni al ver el futuro del cantante en sus cartas.

También atinó en su predicción de que el show de Medio Tiempo sería un éxito para el reguetonero puertorriqueño.

Lo que ve Mhoni de la boda de Bad Bunny

Respecto a la duda de si tendrá boda gay, la vidente confirma lo que ya había dicho: “NO se casará con un hombre, como muchos especulan”

“Yo lo visualizo con esta Gabrielle Berlingeri”, dijo Mhoni Vidente en enero.

Ahora, lo que vio en el Super Bowl confirma su predicción porque en la representación que se hizo de la boda, lo que sucede es una boda heterosexual.

Hay que recordar, por cierto, que la boda no fue una escenificación, sino que eran dos novios que efectivamente se casaron ese día y el show de Medio Tiempo fue parte de su celebración.

Bad Bunny y Gabrielle fueron pareja desde 2017 y durante cinco años. Se dejaron en 2022 y su historia de amor parecía terminada pero este 2026 comenzó con un reencuentro que los ha llevado convivir tanto en los Grammy como el Super Bowl.

