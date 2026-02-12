Muere tío de Litzy a 8 días de su cumpleaños y tras el FALLECIMIENTO de su padre

“Me encantaba escuchar tu voz, tu positivismo y alegria”.

La cantante Litzy dio a conocer a través de sus redes sociales que su tío Guillermo Domínguez perdió la vida, por lo que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues estaba a ocho días de cumplir años.

Con un mensaje desgarrador, la intérprete de ‘No te extraño’, expresó que “me parte el alma tu partida”.

La noticia es aún más devastadora porque ocurre a tan sólo tres años del deceso de su padre, un golpe del que aún no se recupera por completo, según manifestó.

De acuerdo con la artista, su tío la sostuvo durante el luto por su padre, un guerrero que perdió la vida en 2022, tras una larga enfermedad. “Jamás me imaginé que después de mi papá te irías tú, tan joven, tan cariñoso”, escribió la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, destacando que Guillermo era un abogado apasionado y un “enamorado de la vida”.

Litzy no reveló las causas del fallecimiento del señor Domínguez, mismo que ocurrió el 11 de febrero. “Fuiste un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo para mi Tía Martha Elisa.

“Ya descansas Tío! Ya estás con tus amados hermanos, tu Papá y Carmelita, que seguro te recibieron felices. Dale besos a mi Papá de mi parte y nunca olvides que tu sobrina Litzy siempre te ama y te amó con todo el corazón”, finalizó su mensaje.

