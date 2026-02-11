Suscríbete
Reportero Gabo Cuevas demandará a Poncho De Nigris tras agresión en plena transmisión en vivo; ¿qué pasó?

El regiomontano le puso un alto al colaborador de Flor Rubio.

Febrero 11, 2026 • 
MrPepe Rivero
poncho-gabo.jpg

Poncho de Nigris vs. Gabo Cuevas

En octubre de 2025, el reportero Gabo Cuevas se enojó luego de que Poncho de Nigris hablara mal de una de sus amigas que comparte contenidos a través de la plataforma Only Fans. En un pódcast, el periodista dijo que esperaba vivir para ver poder ver al regiomontano alcanzado por el karma.

En aquella transmisión de pódcast, le preguntaron que a qué se refería con el karma, a lo que Cuevas dijo: "¿Qué es lo que más le duele a un padre? Sus hijos”.

En una entrevista con Fernanda Familiar, Poncho había dicho que lloró del coraje al escuchar a Gabo Cuevas desearle la muerte a sus hijos. Sin embargo, el periodista rechaza haberle deseado la muerte a los niños.

Poncho de Nigris se molestó y le reclamó vía WhatsApp, además de amenazarlo con topárselo para que se lo dijera en la cara. Y este 10 de febrero pasó. Mientras Gabriel Cuevas estaba en vivo durante la transmisión del programa de YouTube “Dulce y picosito”, llegó el empresario para reclamarle.

"¿Cuál va ser mi karma?”, le gritaba Poncho de Nigris, al recriminarle a Gabo Cuevas haber mencionado a sus hijos. Acto seguido, De Nigris jaló los audífonos y tiró el iPhone del reportero.

Todo ocurrió durante una conferencia de prensa del evento que organizó Poncho De Nigris donde se pelearán en el ring figuras como Alfredo Adame y Carlos Trejo. Al salir, se enfrentó con la prensa y explicó su molestia con Gabo.

Incluso mostró el video por el que se molestó con Cuevas, y reiteró que nadie se debe meter con sus hijos.

En tanto, Gabo Cuevas confirmó en sus redes sociales que procederá legamente contra Poncho de Nigris y lo demandará.

