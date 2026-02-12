Suscríbete
Famosos

¿El noviazgo de Salvador Zerboni y Marcela Ruiz es inventado? Ella responde a las críticas

Aunque ya fueron eliminados, todavía provocan polémica en "¿Apostarías por mí?”

Febrero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
SAVADOR ZERBONI MARCELA RUIZ.jpg

Salvador y Marcela fueron la tercera pareja eliminada

Youtube

Marcela Ruiz sabe que tiene muchos detractores. Es algo que descubrió al salir de "¿Apostarías por mí?”, el reality show en el que participó junto con Salvador Zerboni y del que fueron eliminados esta semana.

Dentro del reality, Zerboni y Ruiz fueron una de las 12 parejas que aceptaron convivir dentro de una villa en la que compiten por dinero pero también para demostrar hasta donde llega el amor que se profesan.
Al ser eliminados y una vez que retomó el contacto con la realidad, Marcela se dio cuenta de que la mayor crítica que se les hace es que son una pareja falsa.
NO TE PIERDAS: Poncho de Nigris: “Por 100 mil pesos no van a maltratar a mi mamá... por 300 mil sí”

Marcela Ruiz responde si es una pareja inventada

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz han hablando de su noviazgo como una relación atípica y alejada del estereotipo del amor romántico decimonónico; es decir, que no son como Romeo y Julieta, sino más bien como un “matrimonio luchón”.

“Nuestra relación no comenzó como un amor a primera vista y esas cosas. Nosotros nos conocimos en una fiesta en Acapulco, estábamos hasta el gorro... pero yo creo que el amor se construye día a día, luchando todos los días para entendernos, peleando y reconciliándose a besas y abrazos”, dijo Zerboni justo antes de entrar a la villa de ¿Aportarías por mí?

Una vez dentro, el actor mostró una cara poco conocida de su personalidad. A Zerboni casi siempre se le relaciona con sus personajes de villano de telenovela, pero como habitante de la villa se mostró vulnerable y emocional: lloró incluso un par de veces al recordar a su hermano recién fallecido y también cuando la presión del encierro lo llevó al límite de sus fuerzas.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

Por esa razón, Marcela defiende su relación y asegura que es absurdo pensar que su amor es un invento.

“Ustedes han visto el corazón que tiene este hombre, tiene un gran corazón. Está haciendo lo más honesto que ha hecho en su vida”, dice Marcela.

El propio Zerboni se dice sorprendido de la manera en que ha dejado salir emociones y sentimientos que hasta ahora no se había permitido mostrar.
Para Ruiz esa es la respuesta que se le puede dar a sus detractores.

“Mucha gente dice; ‘esa pareja es falsa, esa pareja es inventada’ ¿cómo creen eso? Si lo que están viendo es lo más genuino de él, como capas de una cebolla”.

salvador zerboni ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
eun Woo Jung.jpg
Famosos
Estrella de los k-dramas publica perturbador mensaje y muere un día después a los 39 años
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
james-va-der-beek.jpg
Famosos
Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, tras lucha contra el cáncer
Febrero 11, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Irán-Castillo-secuestro.jpg
Famosos
Irán Castillo sufrió el Síndrome de Estocolmo cuando la SECUESTRARON ¡y quería darles trabajo a sus captores!
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Linet-Puente-ex-marido.jpg
Famosos
Linet Puente DEMANDARÁ a su ex; le fue infiel y la dejó sola con su hijo: “No se hace cargo de nada”
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años
Hay luto en Hollywood tras la muerte del inolvidable actor de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Scary Movie’.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Omar-Chaparro-Mojarrita-Galliano.jpg
Famosos
Cecilia Galliano confiesa que CORRIÓ de su casa a Omar Chaparro y a su esposa por “mala copa”
La presentadora indicó que no fue un conflicto personal, sino que a consecuencia del alcohol estaban protagonizando un momento incómodo.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Verástegui.jpg
Famosos
Eduardo Verástegui EXPLOTA cuando le recuerdan su relación con Ricky Martin: “Ojalá algún día se arrepienta”
El activista enfureció al ver que usuarios revivían rumores de su pasado.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martínez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez vence al cáncer por QUINTA vez: “es mi forma de decirle a la vida que aquí sigo”
El actor compartió una fotografía desde el hospital donde se somete a una terapia que le permitiría que la enfermedad no regrese.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez