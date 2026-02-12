¿El noviazgo de Salvador Zerboni y Marcela Ruiz es inventado? Ella responde a las críticas

Marcela Ruiz sabe que tiene muchos detractores. Es algo que descubrió al salir de "¿Apostarías por mí?”, el reality show en el que participó junto con Salvador Zerboni y del que fueron eliminados esta semana.

Dentro del reality, Zerboni y Ruiz fueron una de las 12 parejas que aceptaron convivir dentro de una villa en la que compiten por dinero pero también para demostrar hasta donde llega el amor que se profesan.

Al ser eliminados y una vez que retomó el contacto con la realidad, Marcela se dio cuenta de que la mayor crítica que se les hace es que son una pareja falsa.

Marcela Ruiz responde si es una pareja inventada

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz han hablando de su noviazgo como una relación atípica y alejada del estereotipo del amor romántico decimonónico; es decir, que no son como Romeo y Julieta, sino más bien como un “matrimonio luchón”.

“Nuestra relación no comenzó como un amor a primera vista y esas cosas. Nosotros nos conocimos en una fiesta en Acapulco, estábamos hasta el gorro... pero yo creo que el amor se construye día a día, luchando todos los días para entendernos, peleando y reconciliándose a besas y abrazos”, dijo Zerboni justo antes de entrar a la villa de ¿Aportarías por mí?

Una vez dentro, el actor mostró una cara poco conocida de su personalidad. A Zerboni casi siempre se le relaciona con sus personajes de villano de telenovela, pero como habitante de la villa se mostró vulnerable y emocional: lloró incluso un par de veces al recordar a su hermano recién fallecido y también cuando la presión del encierro lo llevó al límite de sus fuerzas.

Por esa razón, Marcela defiende su relación y asegura que es absurdo pensar que su amor es un invento.

“Ustedes han visto el corazón que tiene este hombre, tiene un gran corazón. Está haciendo lo más honesto que ha hecho en su vida”, dice Marcela.

El propio Zerboni se dice sorprendido de la manera en que ha dejado salir emociones y sentimientos que hasta ahora no se había permitido mostrar.

Para Ruiz esa es la respuesta que se le puede dar a sus detractores.