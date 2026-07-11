Livia Brito desea trabajar en paz tras pagarle a paparazzi: Será protagonista de “Infinito amor”

Con el objetivo de poner punto final a uno de los procesos legales derivados del conflicto con el fotógrafo Ernesto Zepeda, la actriz Livia Brito acudió el pasado lunes 29 de junio a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. Acompañada de su abogado, Erik Rauda, se autonotificó de la resolución del juicio civil para dar paso al cumplimiento de la sentencia económica.

La protagonista de telenovelas explicó que la decisión de acudir personalmente respondió a los problemas que durante meses se presentaron para recibir la notificación oficial. “En realidad fueron cinco demandas que Ernesto Zepeda puso en mi contra, de las cuales ha ganado una; cuatro están a mi favor y el último está en amparo. Ahora, lo que hicimos en éste, que es el que está a su favor, fue venir a notificarnos porque las notificaciones no llegaban de parte de sus abogados civilistas”, declaró.

La defensa legal de la actriz detalló que el juicio civil concluyó con una condena económica para Brito y su expareja, pero que diversos errores administrativos y en las diligencias retrasaron el procedimiento de notificación. “Ernesto ganó un juicio civil en donde condenan a Livia y a su expareja a pagar una cantidad de más de un millón de pesos. Para que ese pago se haga, se tiene que notificar; te tienen que avisar”.

“Esa notificación se debe hacer en el domicilio que Livia estableció para tal efecto. Han pasado los meses y no logran notificarla por diversos errores y problemas que han tenido tanto dentro del juzgado como los propios abogados: se han equivocado de domicilio, de nombre, lo que ha hecho que este proceso de notificación se vuelva torpe”.

Por eso, dijo, “Livia ocupó un poco de su tiempo para venir, afirmar que ya está enterada del pago y empezar el procedimiento para que esta misma semana quede totalmente liquidado el tema económico con Ernesto”.

Por su parte, la actriz explicó que nunca intentó evadir el proceso y que los errores en sus datos personales y en su domicilio fueron los que impidieron concretar la diligencia. “Me fueron a notificar como cuatro veces y entonces se quedó la idea de que yo no quería que me notificaran, pero aquí estoy, autonotificándome, para no esperar más tiempo de los tribunales o de algún error que cometan. Aquí estoy, y siempre he estado”.

Livia Brito aseguró que su intención es cerrar este capítulo para concentrarse de lleno en sus nuevos proyectos profesionales.

Livia Brito señaló que quiere enfocar su energía en su próxima telenovela que comienza grabaciones el 22 de julio. “Quiero estar más tranquila y cumplir con lo que la autoridad indica”. Aunque afirmó que la controversia no ha frenado su carrera artística, reconoció el desgaste emocional que le ha provocado. “Afortunadamente, mi trabajo actoral no se ha visto afectado. Yo creo que si hacen una separación muy clara entre mi vida profesional y personal, entre lo que pasa fuera de las grabaciones y de mi trabajo en Televisa. Pero emocionalmente es muy desgastante. Por eso ahorita mis papás no están aquí; no quiero envolverlos en esto”.

El abogado adelantó que, una vez concluido este procedimiento, ofrecerán un recuento detallado de todo el caso para cerrar definitivamente la controversia.

“Próximamente vamos a hacer un podcast para explicar un poco más a detalle, en un histórico de las cosas, y empezar a darle carpetazo a este tema”.

Rauda explicó que el asunto civil quedará formalmente concluido una vez que se realice el pago correspondiente a Ernesto Zepeda, y solo permanecerá pendiente un procedimiento más “que también en un año o año y medio quedaría resuelto. Pero Livia ya no tendría que estar presentándose ni viniendo a audiencias”.

Finalmente, la actriz aseguró que esta experiencia le dejó una enseñanza importante: “De todo se aprende y he tenido mucha madurez. Hasta de las cosas que no son tan buenas se aprende. Así que estoy contenta, feliz y enfocada en mi trabajo. Esperen otra telenovela que va a estar muy buena”, concluyó.