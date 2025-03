¿Como Ángela Aguilar? Imelda Garza tomaría esta importante decisión en su vida profesional tras recuperar a su hijo

Imelda Garza Tuñón estaría pensando en incursionar en el género del regional mexicano , como Ángela Aguilar, Alicia Villarreal y otras grandes artistas del medio, según dijo Javier Cerieni en su programa de YouTube. Sin embargo, hizo una fuerte acusación.

Todo parece indicar que la ex nuera de Maribel Guardia cambiaría completamente su estilo ahora que recuperó a su hijo, producto de su relación con el fallecido Julián Figueroa.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Imelda Garza?

El periodista argentino mostró supuestas pruebas en audios de los planes de Garza para su carrera profesional en el género, pero la acusó de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.

Y es que, a decir de Ceriani, Imelda estuvo buscando personas, incluyendo a un mánager, para realizar estas actividades.

“Ya me vieron en teatros muy grandes, en el Auditorio Nacional, abriéndole a mi tía Maribel en un concierto. La gente está encima de mí, pero eso que falta es como un separarme de eso (...) O sea urbano, no normal. Porque Ángela Aguilar fue muy inteligente, entró al regional. No había nadie en regional, estaba vacío ese lugar”, se escucha.

Ceriani continuó mostrando las grabaciones, y aunque en la mayoría de ellas no se aprecia con claridad lo que se dice, sostiene que este era el plan de la exesposa de Julián Figueroa.

¿Qué pasó entre Javier Ceriani e Imelda Garza?

La disputa entre Javier e Imelda Garza no es nueva. Desde que comenzó la pelea legal entre Maribel Guardia y su ex nuera, el periodista argentino ha ventilado supuestos comportamientos delicados de la cantante y actriz, poniéndola sobre la espada y la pared.

Imelda Garza Tuñón contra Javier Ceriani Instagram

En una ocasión, harta de los dichos de Ceriani, Imelda respondió al comunicado acusándolo de fabricar pruebas en su contra y de pagarle a supuestos testigos para que inventaran una historia de difamación.

Aunque el video de Javier se publicó hace un par de días, Imelda no se ha pronunciado en redes sobre las fuertes acusaciones; al contrario, ha publicado su regreso al trabajo con “La Sirenita”.

