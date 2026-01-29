Suscríbete
Famosos

Maribel Guardia confiesa que su nieto le manda audios donde le dice que LA ODIA, pero ella busca mantenerlo

La cantante se dice dispuesta a ayudarlo económicamente aunque no lo vea.

Enero 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg

Maribel Guardia lamenta no tener comunicación con su único nieto.

YouTube

“Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy”.

La cantante Maribel Guardia tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, esto tras su regreso de Brasil, a donde viajó para ingresar como invitada especial y junto a su esposo, Marco Chacón, al reality de parejas ‘¿Apostarías por mí?’.

Frente a las cámaras, la también actriz expresó que lamenta que desde hace un año no puede ver ni hablar con su nieto José Julián luego de la batalla legal que enfrenta con Imelda Tuñón, su nuera. Sin embargo, se dijo dispuesta a mantener al niño si así lo desea la expareja del fallecido Julián Figueroa.

Guardia subrayó su tristeza por la relación rota con su único nieto, e incluso desveló que el menor le ha enviado mensajes donde le dice que la odia. “El niño está en contra mía totalmente , ella me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel”, expresó.

Y continuó explicando ante la prensa que el niño ha sido manipulado para grabar los citados mensajes que le ha enviado, contrario a lo que ella hizo cuando José Julián estuvo a su cuidado.

“Cuando a mí me quitaron al niño, que tenía un mes de estar conmigo, los psicólogos de esa jueza entrevistaron al niño y habló bien de mí, decía que me quería y que nunca le hablé mal de su mamá y que yo le había dicho que pronto iba a ver a su mamá”.

Añadió también que, pese al panorama, y a que está segura de que no lo verá pronto, se mantiene dispuesta a hacerse cargo de todos sus gastos, después de que Imelda exhibiera la cantidad que se gasta en sus necesidades.

“Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy presente, yo encantada, corro con todos los gastos del niño”, dijo.

Y recordó que “el día que la jueza se llevó al niño de mi casa, que el niño sólo estuvo un mes conmigo, ya tiene un año con Imelda, yo le dijo a la jueza que yo quería cubrir todos los gastos del niño, que me permitiera asumir, aunque no lo viera, su manutención e Imelda dijo que no que porque el papá (de Imelda) lo iba a hacer. Pero yo insistí, en mantenerlo yo porque así lo hice durante muchos años, pero no, no quisieron”.

Subrayó que “me sorprende que ahora diga que no tiene ni esto cuando yo encantada, estoy puestísima para dárselo”.

En tanto, el esposo de Maribel quiso aclarar que los 22 mil pesos que recibía Imelda por concepto de la renta de un departamento, que Tuñón insiste era de Julían, tampoco los quiso ni irse a vivir al condominio.

“El departamento siempre estuvo, desde que se compró y nunca ha habido un cambio de escritura ni de dominio en ningún sentido. Maribel, como Julían decidió no irse a vivir, decidió darles esa renta. De buena onda de Maribel no porque fuera una obligación o decreto”.

Y agrego que “cuando ella busco el divorcio, quería quedarse con el rancho de ‘Las Palmas’, así se lo hizo ver al abogado… Otro hecho real es que ella lo sacó de su habitación y lo mandó vivir al cuarto de invitados de la casa donde Julían falleció”, concluyó Chacón.

Finalmente, Maribel le envió un mensaje al pequeño José Julián y destacó que su actuar solamente ha sido para ponerlo a salvo.

“Que lo amo con toda mi alma, que ese niño es lo único que me queda de mi hijo, es José Julián. Sé perfectamente que es mi nieto y nunca en mi vida he pretendido y lo dije desde el día uno, quedarme con él, pero sí protegerlo, pero sí cuidarlo porque era mi obligación que él estuviera bien”.

Marco Chacón Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
