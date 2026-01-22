José Manuel Figueroa exhibe más peleas, RECLAMOS y demandas por Juliantla; “que se terminen de morder”

“Ellas son las que arman el relajo, las que se pelean y sus madres son las que están demandándose una a la otra”.

José Manuel Figueroa ha expresado en más de una ocasión su interés por quedarse con las propiedades que su padre, Joan Sebastian, adquirió en Juliantla, en el estado de Morelos.

Sin embargo, esta misma parte de la herencia es codiciada por sus medias hermanas, por ello expone que las peleas de las mujeres de la familia, que incluyen acusaciones, reclamos públicos y tensiones legales, podrían alejarlo de ser el propietario final.

El único hijo hombre que le sobrevive a Joan Sebastián asegura ver a la distancia cómo se desata el conflicto, sin embargo, espera que se solucione para recibir su parte. Y también añadió que la primera que debe aceptar un acuerdo es su madre, doña Teresa Figueroa González.

“Yo no puedo tomar decisiones drásticas o importantes en Juliantla sin autorización de mi madre, primordialmente. Espero que me toque a mí Juliantla”, sin embargo bromeó con el hecho de que “a lo mejor tiene un novio escondido y se lo hereda a él”.

El cantante, quien hace unos días también reveló que ha soñado que muere en un accidente aéreo, como el recién fallecido Yeison Jiménez, también dijo haber visto mientras dormía a sus hermanos.

“He tenido la gran fortuna de poder soñar a mi padre, a Sebastián y a Trigo vivos, y al despertar se convierte en una pesadilla porque no paro de llorar. Ese sueño tan bello a la hora de despertar se convierte en una pesadilla porque ya no es mi realidad”, relató el también compositor.

Y ante los decesos de sus familiares también aseguro que tiene “tantos problemas cada vez que tengo un muertito, hay un problema en sucesiones”, indico.

Ante las cámaras y micrófonos, el intérprete de ‘Expulsado del paraíso’ insistió en que desea quedarse con Juliantla, sitio que se pelean y demandan sus medias hermanas también.

“Espero. (Sin embargo) para mí no es ningún problema porque yo trabajo, es problema para aquellas dos mujeres que se están peleando y que hasta las hijas se odian y se detestan, esa es la realidad. Zaralea, Marcelia, Juliana y la otra que se están agarrando en redes sociales y se pelean, ellas son las que arman el relajo, las que se pelean y sus madres son las que están demandándose y se demandan una a la otra”, reveló José Manuel.

Y terminó la conversación, expresando: “Que se terminen de arrancar las trenzas y que se terminen de morder para yo cobrar mi porcentaje y seguir trabajando, poderle dar a mis caballos, y ojalá se pueda sino no hay ninguna problema”.

Juliana Figueroa exhibe distribución de la herencia millonaria de Joan Sebastian

Fue en marzo de 2025, cuando Juliana Figueroa expuso a sus hermanos y a la sucesión testamentaria de los bienes de su padre con presuntos documentos que enlistan la millonaria herencia y cómo quedó repartida.

Aseguró que en más de 10 años no ha recibido ni un peso de la herencia de su padre, a diferencia de sus hermanos, empezando por José Manuel Figueroa y el fallecido Julián Figueroa.

“Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todos sus hijos y salgan tan avariciosos. Los que me conocen saben que no acepto un peso de nadie”.

Por cierto, también afirmó que ella ha salido adelante sola: “Nunca espero nada de nadie porque he trabajado desde chiquita por mis cosas. Mi mamá y mi papá me han dado TODO. Yo necesidad de esto no tengo porque gracias a Dios tengo techo, comida y familia unida y llena de amor. Solo se me hace una injusticia todo esto”.

En el archivo que exhibió Juliana, se detalla, por ejemplo, que Julián Figueroa heredó un terreno en 3 Marías, el rancho Las Palmas y el 50% de La Jarana en Veracruz.