Vica Andrade revela que a Memo del Bosque le dijeron que le QUEDABAN tres meses de vida: “aguantó demasiado”

A poco de cumplirse un año de la muerte de Memo del Bosque, su viuda, Vica Andrade, se sinceró y relató por primera vez cómo enfrentó la pérdida del productor.

Vica regresó a Televisa después de años de ausencia, y lo hizo para acompañar a su hija Luna, quien estudiará en el Centro de Educación Artística (CEA); la conductora reconoce que sus hijos heredaron mucho del talento de su papá.

Del Bosque falleció a los 64 años víctima de complicaciones por linfoma de Hodgkin, mismo que le fue diagnosticado en 2017; tras ocho años de batallas que incluyeron quimioterapias, un trasplánte de médula ósea y una recaída en 2025 que lo llevó a hospitalizarse en Texas, perdió la vida el 7 de abril de 2025.

“La partida de Memo fue tremenda para todos, lo seguimos extrañando y amando; está con nosotros manifestándose”, dijo Vica, al tiempo que reveló que cuando les dijeron que a Memo le quedaban tres meses de vida, fue demoledor.

Y agregó que “ocho años de proceso de cáncer, parecería que te preparan pero cuando le dieron el diagnóstico de tres meses de vida, no lo aceptábamos y Memo siguió luchando”, recordó.

Andrade subrayó que su esposo soportó demasiado, pues recibió muchas quimioterapias, hospitalizaciones, tratamientos, terapias, por lo que pensó que nunca moriría.

“Memo era un guerrero, aguantó demasiado; nunca pensé en realidad que fuera realmente a irse, hasta el momento que lo vi sin vida, fue en ese momento que comencé a entender que era real”, mencionó conmovida.

Vica también platicó que acercarse a Dios le ha dado fortaleza y refugio ante los momentos complicados y depresiones.

Cabe recordar que la presentadora perdió a su esposo y seis meses después también tuvo que despedir a su mamá.

