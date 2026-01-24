José Julián no puede dormir solo, a un año del pleito entre su mamá Imelda Tuñón y su abuela Maribel Guardia

“Le hicieron muchos exámenes a mi hijo”, dice Imelda Tuñón al explicar cómo ha avanzado el pleito legal que mantiene contra Maribel Guardia y Marco Chacón.

Su hijo es José Julián, cuyo padre Julián Figueroa murió hace casi tres años.

Es decir, que el niño es nieto de la actriz Maribel Guardia y el cantante ya fallecido Joan Sebastian.

Hace un año, Maribel decidió emprender acciones legales para pelear la custodia de José Julián, bajo el argumento de que “corría riesgos” al estar con su madre Imelda Tuñón, a quien acusó de tener adicciones y vivir entre excesos.

El pleito comenzó hace exactamente un año, cuando Maribel obtuvo una custodia temporal del niño.

¿Cuál es el trauma de José Julián?

Desde entonces, Imelda ha peleado por recuperarlo y demostrar que la actriz la difamó junto con su actual marido, Marco Chacón.

Mientras se desarrolla el proceso legal, José Julián, asegura su madre, atraviesa por un momento traumático.

“Uno de los estudios, que ellos pidieron que se hiciera aún más extenso, les salió todavía peor para ellos porque ahí dice que el niño está sufriendo secuelas de lo que pasó. Y que eso fue a raíz de la separación de su madre”.

De acuerdo con la versión de Imelda, este meta peritaje salió perjudicial para Maribel Guardia y Marco Chacón.

“Se metió un balazo en el pie porque si quería que un juez familiar le echara la mano, o que le tuviera piedad, pues después de este meta peritaje se resuelva que por la abuela, el niño tiene problemas”.

Imelda asegura que esos problemas se pueden resumir en un trauma a la hora de dormir.

“Ahorita no puede dormir solo; y la única persona con la que puede dormir es mi mamá, pero todo lo que vive ahorita es porque lo separaron de mí”.

Imelda y Maribel, además de la custodia de José Julián, también tienen un pleito por su herencia.

