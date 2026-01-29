Suscríbete
Hollywood

Bruce Willis no sabe que tiene DEMENCIA “para él todo está bien”, dice su esposa

El actor también presenta esta alteración que le impide reconocer su propio estado de salud.

Enero 29, 2026 
Ericka Rodríguez
Bruce-Willis.jpg

Bruce Willis enfrenta la demencia, pero también la anosognosia.

Instagram

“Es difícil saber si él sabe lo que le está pasando. La demencia es dura para la persona diagnosticada, pero es igual de dura para la familia”.

La esposa del actor de Hollywood, Bruce Willis, hizo una revelación que dejó a los seguidores de la estrella en vilo, pues dice que sufre una condición que va más allá del diagnóstico de demencia frontotemporal que enfrenta desde 2023.

Emma Heming compartió que el protagonista de ‘Duro de matar’ no es consciente de su enfermedad, debido a una condición neurológica llamada anosognosia.

Según la revista People, las declaraciones de Emma forman parte del próximo episodio del podcast ‘Conversations with cam’, donde explicó que, además de la demencia, Willis presenta esta alteración que le impide reconocer su propio estado de salud.

“Bruce no es consciente de que tiene demencia”, expresó Heming, puntualizando que no se trata de una cuestión voluntaria. “Nunca conectó los puntos. Para él, todo está bien”.

La compañera del histrión indica que aunque Bruce no está consciente de su estado de salud, darle batalla a la enfermedad no es sencillo tanto para él como para sus seres queridos a su alrededor.

“Es difícil saber si él sabe lo que le está pasando. La demencia es dura para la persona diagnosticada, pero es igual de dura para la familia”, confesó.

Al mismo tiempo, Emma pidió que no se confunda con una negación del actor y que es este padecimiento manifestándose.

“La gente piensa que esto podría ser negación. No es negación, es simplemente que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”, mencionó.

Sobre su dinámica familiar, la esposa de Willis reconoció que no ha sido fácil explicarle la situación a sus hijas, sin embargo, ha optado por hablarles con la verdad sin trastocar la imagen que las niñas tienen de su padre.

Finalmente, negó que la condición de Bruce lo haga no reconocerla; incluso, aseguro que, aunque no de la misma forma que antes, su conexión con el actor sigue siendo especial.

“Cuando alguien me pregunta: ‘¿Bruce todavía sabe quién eres?’, sí, lo sabe. No tiene Alzheimer. Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que antes, pero sigue siendo muy hermosa”, concluyó.

¿Qué es la anosognosia?

Expertos indican que literalmente es la “falta de conocimiento de la enfermedad” y suele presentarse en personas con ciertos tipos de demencia, así como en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales u otras afecciones neurológicas.

Añaden que no se trata de un desconocimiento consciente, sino que el cerebro simplemente deja de procesar la información necesaria para reconocer el propio deterioro. Esto puede traducirse en rechazo a explicaciones médicas, insistencia en que “todo está bien” o confusión frente a situaciones que antes eran claras.

Para las familias, esta condición añade una dificultad adicional: el paciente no percibe la necesidad de ayuda, supervisión o atención constante.

Bruce Willis
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
