“La mente de Elisa Beristain va de un lado a otro": su hermano pide orar por ella

“Los glóbulos blancos están muy altos y el dolor no desparece”.

Leo Beristáin informó que la salud de su hermana Elisa todavía es inestable, a pesar de que luego de una semana, la conductora salió de terapia intensiva.

Como informamos en TVyNovelas, los colaboradores de su canal de Youtube, incluyendo a su hermano Leo, confirmaron que la periodista fue hospitalizada en terapia intensiva, pues casi sufre un paro cardiaco y choque séptico. Su vida estuvo en riesgo.

“El problema principal era que por una infección podría entrar a choque séptico. La pasaron a cuidados intensivos. Esa fue la parte que más preocupó”,contaron en el programa del lunes 26 de enero.

Su hermano Leo actualizó su estado de salud este miércoles. A pesar de los avances reportados por los médicos, confesó que “todavía no está bien”.

“El dolor no desparece, la sensación de desvanecimiento no se va. Está sufriendo mucho dolor, mucha incomodidad”.

Con esa información de por medio, pidió a sus seguidores orar por Elisa para que finalmente supere el trance.

“Su vida no está parejita. Nos encantaría decir que podemos entrar en contacto con ella para que mande saludos al programa pero la verdad es que no”.

Los mensajes en contra de Elisa Beristain

Por otra parte, Leonardo hizo un llamado para que se detengan en redes sociales los mensajes de odio en contra de su hermana.

“Hay algunas personas que escriben mensajes en ciertos canales... me gustaría decir que no nos quieren, pero la verdad es que nos odian”.

Reveló que algunos de esos mensajes incluso llegan al extremo de desearle la muerte a Elisa.