Tras DRAMÁTICA crisis de salud, Juan Soler hace su testamento y firma su voluntad anticipada

“Acabo de cumplir 60 años y sí te entra la consciencia de que ya no es que te queda un día más de vida, sino un día menos de vida”.

El año 2025 fue determinante para el argentino Juan Soler, y es que en septiembre tuvo que abandonar la final del reality en el que participaba, ‘Top Chef VIP’, luego de presentar una fatiga crónica.

Tras el delicado cuadro de salud que también lo llevó a padecer estrés, el actor se tomó un tiempo para recuperarse, al tiempo de reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida, por ello decidió poner sus documentos y prioridades en orden.

Soler quiso iniciar el 2026 con todos sus trámites en regla, incluido su testamento e incluso su voluntad anticipada.

El argentino formó parte de la conferencia de prensa de la obra ‘El amante infiel’, puesta que marca su regreso al teatro, y ahí habló con la prensa sobre el proyecto al que se suma, pero también de la importancia de prevenir y liberar a su familia de tomar decisiones en caso de urgencia.

“Yo opté, porque a mí no me enchufen, no me revivan, a mí déjenme partir en paz, que la vida es para disfrutarla, para vivirla y no es para que la gente te anda asistiendo”, dijo en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Luego del susto que se llevó Soler en Colombia el año pasado, y tras cumplir años el 19 de enero, el histrión redactó su testamento:

“Yo creo que todos debemos tener muy en orden la vida, hoy a la edad que tengo, tengo 60 años, acabo de cumplir 60 años y sí te entra la consciencia de que ya no es que te queda un día más de vida, sino un día menos de vida, entonces vas haciendo las cosas como se deben de hacer, septiembre mes del testamento y también de voluntades anticipadas”, apuntó.

Con respecto al cansancio extremo que lo llevó a abandonar ‘Top Chef VIP’ y priorizar su salud, Juan expresó que “estuve haciendo un reality y me dio fatiga crónica, le puse demasiada galleta y el cuerpo nos cobró y estando en la final tuve que bajarme por condición médica, me asusté mucho, pero no pasó de ser un gran susto”.

Paulina Mercado, su apoyo incondicional

Por su parte, la actual pareja de Juan Soler, la conductora de ‘Sale el Sol, Paulina Mercado, expresó que “fue una etapa complicada para los dos, pero para él sobre todo, por qué vivía en un hotel, un hotel muy bonito, donde lo consentían y todo, pero sólo iba del hotel a grabar, de grabar al hotel, del hotel a clases, de clases al hotel, realmente no tenía vida, realmente se la pasaba todo el día cocinando”, explicó.

Mercado atribuyó el estrés a la competencia de cocina. “Estas con un grupo de gente que no conoces bien, quizá no puedes ‘netear’, decir que estás triste o necesitas algo, al final del día compites con todos, sí se vuelven amigos y convives con gente muy valiosa, pero al final del día compites con todos y Juan no es así, a Juan le gusta trabajar en equipo, creo que sí le costó muchísimo trabajo”, concluyó.