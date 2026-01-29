Suscríbete
‘Le ven potencial como ‘TAZO DORADO’ a Tylor Chase; ‘La Patrulla Espiritual’ ya contactó a su mamá

El exactor de ’Nickelodeon’ podría ingresar a un centro de rehabilitación mexicano para que abandone el mundo de la calle y las drogas.

Enero 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Tylor-Chase-patrulla-espiritual.jpg

El exactor de ‘Nickelodeon’ se encuentra actualmente viviendo en las calles.

YouTube

“Quiero alivianarlo, quiero dejarle caer todos los poderes de la clínica, todo el equipo profesional clínico”.

Fue en septiembre de 2025, cuando el exactor Tylor Chase, famoso por darle vida a ‘Martin Qwely’ en la serie ‘El Manual de Ned’, fue visto viviendo en situación de calle en Estados Unidos.

Luego de que sus imágenes se hicieran virales, amigos y fanáticos buscarlos ayudarlo, sin embargo, sus problemas de salud y adicciones lo hicieron volver a las calles.

Incluso, su excompañero Daniel Curtis Lee, quien participó en la misma serie de televisión interpretando a ‘Cookie’, lo llevó a un hotel, le ofreció comida y apoyo, sin embargo, un día después Chase había huído y a su paso destruyó todo.

MIRA TAMBIÉN: Tras DRAMÁTICA crisis de salud, Juan Soler hace su testamento y firma su voluntad anticipada

En medio de las criticas a su familia por “no apoyarlo”, su el padre de Tylor, Joseph Méndez Jr., explicó a Daily Mail que su hijo fue diagnosticado con dos enfermedades mentales cuando tenía 26 años: esquizofrenia y trastorno bipolar. También afirmó que Chase desarrolló dependencia al alcohol y las drogas, lo que habría influido en su situación actual.

Ante el difícil panorama, el popular equipo de ‘La Patrulla Espiritual’, -grupo de rehabilitación cristiana con sede en Tijuana que se hizo famoso por su método de “rescatar” a personas con adicciones- reiteró su interés por ayudarlo y, además afirmó que ya contactaron a la madre del exactor de ’Nickelodeon’.

Jesús Ignacio Osuna Torres ‘Chiquilín’, identificado como titular de ‘La Patrulla Espiritual’ reveló su intención de ayudar a la exestrella infantil. Primero pidió apoyo a la gente para que le avisen cuando lo vean en la calle, y después acudió a entrevista para un podcast donde indicó que ya habló con la madre de Tylor.

“Estamos en contacto con la mamá del de ‘Nickelodeon’ para sacarlo (de las calles). Ese quiero que sea el parteaguas para que vea mucha gente en Estados Unidos, porque esa persona tiene muchos seguidores por su programa”, expuso el líder de la organización. “Quiero alivianarlo, quiero dejarle caer todos los poderes de la clínica, todo el equipo profesional clínico que tengo, para que (la gente) mire ese poder de tratamiento que tenemos”, manifestó.

¿Qué es ‘La Patrulla Espiritual’?

Es un grupo de rehabilitación cristiana con sede en Tijuana, Baja California, que se volvió viral en TikTok por su particular método de “rescatar” a personas en situación de calle o adicciones para llevarlas a un centro de rehabilitación llamado Clínica Jireh. El grupo es liderado por Jesús Ignacio Osuna, conocido como ‘El Chiquilín’.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hijo de Paulina Rubio testificará ante jueza tras sufrir ANSIEDAD y frustración; así decidirán su custodia

La patrulla recorre las calles en camionetas, identificando a personas con adicciones. Cuando encuentran a alguien, utilizan un discurso directo y a veces forzado para invitarlos (o subirlos) a la camioneta y trasladarlos al centro, un acto que a menudo describen como “anexar” o “rescatar”.

‘El Chiquilín’ se hizo famoso por llamar a los adictos “tazo dorado”, una frase que utiliza para referirse a ellos como personas valiosas que necesitan ayuda divina y rehabilitación.

Los métodos de ‘La Patrulla Espiritual’ han generado un intenso debate. Por un lado, son criticados por supuesta privación de la libertad y falta de consentimiento de las personas, lo que ha llevado a intervenciones de autoridades y quejas de asociaciones civiles. Por otro lado, muchas personas apoyan su labor, señalando que logran rehabilitar a individuos que ya no tenían esperanza.

Taylor Chase
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
