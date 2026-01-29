Roberto Palazuelos narra detalles del misterioso intento de asalto a su hotel Diamante K

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó primero de la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, “por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de robo en grado de tentativa, así como lesiones calificadas a un trabajador de identidad reservada”.

El boletín emitido por la dependencia fue retomado por Roberto Palazuelos, quien reveló que el intento de asalto ocurrió en uno de sus hoteles, el Diamante K, en Tulum.

“El grupo armado que entró al hotel. Diamante K esta madrugada fue detenido gran trabajo de inteligencia de la fiscalía de Quintana Roo”, escribió el actor y empresario en su cuenta de X.

La Fiscalía había señalado que los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles.

“Cuatro personas ingresaron a un inmueble de Tulum, donde amagaron a un trabajador para exigirle las llaves del lugar, quien al negarse fue golpeado y posteriormente se dieron a la fuga”.

Las dos versiones del intento de asalto

Es decir, que no se consumo el robo. Sin embargo, en su mensaje de X, Palazuelos escribió otro mensaje que parece una contradicción con respecto a lo informado por la Fiscalía.

“Nunca hubo un amago Ni nada contra huéspedes y turistas no había nadie fue solo contra el de seguridad del hotel Diamante K”.

La versión de las autoridades, la cual sí coincide con la de Palazuelos, señala que después de que los presuntos asaltantes se retiraron del hotel, llegaron los primeros elementos policíacos para revisar las cámaras de seguridad.

“Eso permitió identificar y detener a las cuatro personas presuntamente responsables. Cabe puntualizar que ningún huésped resultó afectado”.

En ese sentido, el actor y empresario efectivamente reconoció el trabajo de las autoridades.