¿A qué se metieron Maribel Guardia y Marco Chacón a la villa de "¿Apostarías por mí?”

La pareja, que vive enamorada desde 1998, dio consejos y provocó risas y promesas entre los participantes del reality show

Enero 25, 2026 
Alejandro Flores
Maribel Guardia y Marco Chacón visitaron la villa durante toda la tarde

Maribel Guardia y Marco Chacón viajaron a Brasil para estar como invitados en el reality show "¿Apostarías por mí?”

La pareja, que lleva 30 años de relación, incluso entró a la villa en la que actualmente conviven 12 parejas de famosos e influencers compitiendo por una bolsa de hasta 300 mil dólares, es decir, 5.3 millones de pesos.
Maribel y Marco fueron recibidos primero por Mario y Brenda Bezares, quienes se encargaron de conducirlos a la sala de la casa, con el resto de las parejas.
Maribel les dijo entonces: “Les hemos preparado un banquete, sentémonos a la mesa para que nos cuenten sus aventuras:"
Las 12 parejas contaron algunos de los contratiempos que vivieron durante la primera semana del reality.
Todos coincidieron, por ejemplo, en que lo más difícil ha sido compartir habitaciones con más gente.

“Estamos acostumbrados a nuestras camas y nuestras recámaras”, explicó Franco Tradardi.

Luego, Maribel Guardia y Marco Chacón fueron cuestionados sobre su secreto para mantener su relación de pareja durante 28 años.
“Hay que ir retomando los votos”, dijo Maribel
“Perseverancia, tolerancia y empatía”, completó Marco.

Las promesas de amor en "¿Apostarías por mí?”
El comentario sirvió para que Guardia y Chacón implementaran una dinámica que simuló una renovación de votos: le dieron a cada participante un cordón para colocarlo en la mano de su pareja mientras le hacían una promesa.

  • Breh le prometió a Franco Tradardi amar no solamente al hombre, sino al niño interior que constantemente está herido
  • Lorenzo Méndez le prometió a Claudia ser una mejor versión de él; Claudia le correspondió con la promesa de llegar estar viejitos juntos.
  • José Medina nunca hace promesas pero ahora hizo la primera: tener siempre a Tiby Camacho en su corazón
  • René Strickler prometió a Rubí “seguir haciéndome viejito contigo"; mientras que Rubí respondió: “Prometo seguir creciendo como ser humano para ti y nuestros hijos”.

  • Marcela Ruiz le prometió de “Puki pollito” (así le dice de cariño a Salvador Zerboni) cuidar su corazón de “villano”.

  • Nuja Aamar le amarró el cordón a Adrián di Monte mientras le decía: “Te prometo lo que te prometí desde el día 1: que voy a estar siempre apoyándote, creyendo en ti, en el gran hombre que eres”.

  • Alina Lozano y Jim Velazquez se prometieron acompañarse en todos los procesos de la vida y a través del humor sanar lo que los hicere la sociedad.
  • Laysha y Malito se amarraron el cordón mientras se prometían ser pacientes uno con el otro y formar el hogar que han soñado.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
