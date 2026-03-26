Llaman a Adriel Favela como ‘el nuevo Nodal’: Lo acusan de ABANDONAR a su hijo durante 7 años

“Te deseo el bien y que tengas tranquilidad en tu conciencia”.

El mundo de la música regional mexicana vuelve a estar en el centro del escándalo, y ahora de nueva cuenta, por un padre ausente, que habría abandonado a su hijo durante siete años.

Al intérprete lo acusan de ser ‘el nuevo Nodal’.

Y es que todo comenzó cuando su expareja, Kiarybel Lara, rompió el silencio y contó al programa ‘La Mesa Caliente’ que ella y el cantante Adriel Favela tuvieron una relación sentimental hace más de siete años. Luego, tras un breve reencuentro resulto embarazada, y desde ese momento el intérprete de ‘Tomen Nota’ se ha mantenido ausente de la vida de su hijo.

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Lo más triste de la historia es que, hasta el día de hoy, el pequeño no sabe quién es su progenitor y “vive con la idea de que su papá es mi papá” (su abuelo materno), explicó Lara.

Dentro de sus declaraciones, hubo una que desató la indignación en las redes sociales y es que reveló que Adriel se negó rotundamente a realizarse el examen de ADN para así confirmar su paternidad.

Ante la negativa de Favela, fue la propia madre del intérprete quien accedió a someterse al examen, el cual arrojó un resultado positivo.

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Pese a la falta de apoyo, la joven madre afirma que no ha buscado obligar a Adriel legalmente, esto para proteger la integridad de su hijo, sin embargo, le envió un mensaje contundente: “Si tú gustas cambiar tu vida, tienes la llave... te deseo el bien y que tengas tranquilidad en tu conciencia”.

Ahora, mientras Kiarybel saca adelante a su hijo sola, Favela continúa con su exitosa carrera en la música e incluso comparte escenarios con Carín León o Gerardo Ortiz.