Montserrat Oliver y la vez que “murió” al probar el VENENO DEL SAPO DE SONORA para sanar su duelo

“Ellos te están poniendo agua, te echan agua y te están tocando para que no dejes tu cuerpo”.

Con un gran shock dejó a todos sus seguidores la conductora Montserrat Oliver y es que relató que “murió un poquito” el día que decidió vivir la experiencia de probar el veneno del sapo de Sonora.

La comunicadora explicó que tras el deceso de varias personas fundamentales en su vida, y en medio del duelo, buscó alternativas para encontrar paz en su alma.

“Cuando se murió mi mamá y mi tía y mi otra tía, que eran mis grandes pilares, sí me sentí muy triste, no caí en depresión porque jamás hubiera hecho algo que mi mamá y la gente que quería… no quise hacer nada que dijeran ‘no manches, nunca esperé, no me hubiera gustado verla así’”, expresó Montserrat.

Oliver no cayó en depresión ni recurrió a las sustancias o a formas de hacerse daño, sin embargo, sí eligió probar la experiencia que es usada como herramienta de “sanación espiritual” o para tratar depresiones profundas o duelos.

TE RECOMENDAMOS: Reaparece hija de Colosio y le cuestionan por la muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón: “Lo tuvo AGONIZANDO tres días”

Montserrat explicó que “cuando uno nace, cuando uno se muere es el único momento que uno produce DMT. La Ayahuasca, que mucha gente hace, tiene un DMT. El sapo de Sonora, que hacían todos los indios en Sonora, lo siguen practicando en el desierto de Sonora, los Yaquis, tiene 5 DMT, cinco veces más de lo que tiene la Ayahuasca. Yo nunca había hecho la Ayahuasca y nunca había hecho esas cosas”, dijo.

Y continuó su relato: “Voy y hago el sapo de Sonora, te fumas el veneno del sapo. Lo que no me dijeron, con obvia razón, era que te mueres un poquito. Ellos te están poniendo agua, te echan agua y te están tocando para que no dejes tu cuerpo”.

Sobre ese ritual ancestral, Oliver declaró que también que “fue una experiencia superfuerte porque lo hice cuatro veces por no perder el control, porque soy una controladora… por algo no me gustan las drogas, nunca me he emborrachado al grado de ahogarme y no saber de mí, no me gusta perder el control”.

Por ello, al no permitirse la experiencia de forma inconsciente, la presentadora de ‘Montse&Joe’ tuvo una experiencia más fuerte.

“No me dejaba ir y no llegaba a ese punto de asomarme a donde no era mi tiempo de asomarme y estar en paz, tranquila y feliz, entonces fue una experiencia fuerte porque fue una lucha por ‘sí me quiero asomar, pero me están matando’ entonces no entendí. Lo que sí les voy a decir es que desde ahí tengo muchas ganas de vivir, ya no me quiero asomar”, dijo una contundente Montserrat.

Pese a que la entrevista fue transmitida en 2019, se volvió viral por sus declaraciones sobre el consumo de la sustancia conocida como ‘Bufo Alvarius’.

¿Qué es el sapo de Sonora y para que se utiliza?

El Incilius alvarius, conocido como el sapo del desierto de Sonora, secreta una sustancia a través de sus glándulas parótidas que contiene 5-MeO-DMT.

Históricamente, se ha utilizado en contextos ceremoniales por pueblos originarios del noroeste de México.

NO TE VAYAS SIN LEER: Mario Domm vivió una ‘experiencia religiosa’ al consumir ayahuasca

La experiencia ocurre en el desierto y es guiada por integrantes de comunidades indígenas, sin embargo, y por su reciente popularidad, se ha puesto en peligro al ecosistema y a la especie. Ademas, existen riesgos para la salud humana al presentarse cuadros de psicosis, arritmia, problemas cardiacos y trastornos de pánico.