Verónica Montes anuncia boda y presenta a su prometido, el empresario Adrián Martínez, en una exclusiva de la revista CARAS.

La pareja se conoció en un restaurante y planean la boda para finales de año. De los detalles, compartieron algunos en exclusiva para la revista.

La actriz presumió en entrevista con CARAS que el anillo de compromiso “tiene un diamante central grande y una banda muy delicada con pequeños diamantes alrededor, entonces brilla muchísimo, pero sigue siendo elegante y clásico”.

Sobre qué les gustó a cada uno del otro, confesaron a la revista CARAS:

Verónica Montes confesó: “De Adrián me enamoró su corazón. Es un hombre muy noble, muy protector, muy de familia. Pero sobre todo, es alguien que ha estado conmigo cuando no había nada bonito que enseñar. Me ha visto arreglada, feliz, cumpliendo sueños… pero también me ha visto llorando, frustrada, muerta de miedo, sin saber qué hacer...

“Y nunca me ha hecho sentir que tengo que ser menos intensa, menos soñadora o menos yo para que me quiera. Yo soy un huracán. Siempre tengo una idea, un proyecto, un sueño nuevo. Y él tiene una paz que me aterriza”.

En tanto, Adrián dijo: “A mí me enamoró precisamente eso de ella. Su fuerza. Vero puede tener miedo y aun así va. Se puede caer y se vuelve a levantar. Tiene una capacidad enorme para soñar y trabajar por lo que quiere. Pero además hay una parte de ella que no todo el mundo conoce. Es muy sensible, muy cariñosa y muy de los suyos”.