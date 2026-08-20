Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Desde cuándo son novias Rosalía y Loli Bahía? Así comenzó su amor

La cantante y la modelo aparecieron juntas públicamente por primera vez en Madrid

Agosto 19, 2026 • 
Alejandro Flores
rosalía novia.jpg

Rosalía, de gira y de novia

Instagram / Captura G3

Agosto les gustó a Rosalía y Loli Bahía para gritar su amor.

Mientras se prepara para su concierto en Madrid, España, la cantante y la modelo decidieron pasear por las calles de la capital sin preocuparse por las cámaras que las captaron tomadas de la mano.
El gesto de cariño hace evidente que su romance no es de ahora sino que llevan tiempo construyendo su noviazgo.
Además, en algún momento del video divulgado en el que dos reporteros se acercan para preguntarle primero sobre el concierto y luego por su noviazgo, Loli se harta del agobio y prefiere alejarse unos metros... y Rosalía lo que hace es buscarla para protegerla.
TE RECOMENDAMOS: Hasta Yahir y Masad ya están ABURRIDOS en La Casa de los Famosos México: “Lucho por no dormirme”

La historia de amor de Rosalía y Loli

En redes sociales, la primera huella de su relación es de hace 12 semanas, cuando Loli publicó una serie de fotos de su viaje a Italia.
Una de las 8 fotos publicadas, muestra su sombra... tomada de la mano de alguien más.
La imagen fue tomada en el templo de Hera, en Sicilia.
Pero incluso desde antes hubo otros indicios de que Rosalía y Loli estaban armando una relación sólida.

rosalía novia (1).jpg

Rosalía y Loli en el templo de Hera; y en Madrid

Instagram / Captura G3

La primera vez que se les vio juntas en unas fotos fue a fines de 2025 en las calles de Río de Janeiro, Brasil, tomadas de la mano.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
La actriz es la segunda concursante que ingresará al aislamiento y a las actividades del campo.
Agosto 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Ivonne Montero es la segunda concursante de ‘La Granja VIP’? LAS PISTAS podrían confirmarla
Agosto 07, 2026
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
Agosto 10, 2026
Famosos
Carlos Trejo es el PRIMER CONFIRMADO para ‘La Granja VIP 2’: “va a pasar algo y quiero estar presente”
Agosto 06, 2026
Famosos
‘La Granja VIP’ copia a ‘La Casa De Los Famosos’ y DA PISTAS para revelar a sus granjeros
Agosto 06, 2026

Luego, en enero, fueron captadas otra vez pero ahora en las calles de París: caminaban, abrigadas, Loli con un simpático gorro, Rosalía con un abrigo blanco impecable.

Para junio pasado, su romance era todavía un secreto... a voces.

En una galería de fotos publicada por Loli para promover el espíritu infantil de una marca deportiva, Rosalía decidió escribir un comentario y reaccionar con el emoji de fuego.

Rosalía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez