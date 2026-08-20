¿Desde cuándo son novias Rosalía y Loli Bahía? Así comenzó su amor

Agosto les gustó a Rosalía y Loli Bahía para gritar su amor.

Mientras se prepara para su concierto en Madrid, España, la cantante y la modelo decidieron pasear por las calles de la capital sin preocuparse por las cámaras que las captaron tomadas de la mano.

El gesto de cariño hace evidente que su romance no es de ahora sino que llevan tiempo construyendo su noviazgo.

Además, en algún momento del video divulgado en el que dos reporteros se acercan para preguntarle primero sobre el concierto y luego por su noviazgo, Loli se harta del agobio y prefiere alejarse unos metros... y Rosalía lo que hace es buscarla para protegerla.

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La historia de amor de Rosalía y Loli

En redes sociales, la primera huella de su relación es de hace 12 semanas, cuando Loli publicó una serie de fotos de su viaje a Italia.

Una de las 8 fotos publicadas, muestra su sombra... tomada de la mano de alguien más.

La imagen fue tomada en el templo de Hera, en Sicilia.

Pero incluso desde antes hubo otros indicios de que Rosalía y Loli estaban armando una relación sólida.

Rosalía y Loli en el templo de Hera; y en Madrid Instagram / Captura G3

La primera vez que se les vio juntas en unas fotos fue a fines de 2025 en las calles de Río de Janeiro, Brasil, tomadas de la mano.

Luego, en enero, fueron captadas otra vez pero ahora en las calles de París: caminaban, abrigadas, Loli con un simpático gorro, Rosalía con un abrigo blanco impecable.

Rosalía and Loli Bahia are quite literally everything to me pic.twitter.com/g9V3k9V15j — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) January 13, 2026

Para junio pasado, su romance era todavía un secreto... a voces.

En una galería de fotos publicada por Loli para promover el espíritu infantil de una marca deportiva, Rosalía decidió escribir un comentario y reaccionar con el emoji de fuego.

